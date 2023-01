Bruno Le Maire sur les boulangeries en difficulté : «Soit les fournisseurs d’énergie corrigent leur comportement, soit nous prendrons les mesures nécessaires»

En amont d'une rencontre qui doit avoir lieu ce mardi après-midi à Bercy avec les fournisseurs d'énergie, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, les a appelés à «corriger leur comportement» et «à faire plus et mieux», au moment où de nombreuses boulangeries et PME sont aux prises avec des factures énergétiques qui explosent.

Bruno Le Maire hausse le ton. Le gouvernement a tenté ce mardi d'apporter une réponse aux petites entreprises, dont les boulangeries, qui voient leur facture d'énergie flamber, tout en appelant les énergéticiens à prendre leur part.

«Aujourd’hui, les fournisseurs n’aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je leur demande de faire plus, mieux, et tout de suite», a ainsi déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion ce mardi matin à Bercy avec les représentants du secteur de la boulangerie.

Alors que les fournisseurs d'énergie doivent, eux, être reçus à 14h30 à Bercy, Bruno Le Maire a tenu à leur mettre la pression en indiquant que «soit les fournisseurs d’énergie corrigent leur comportement, soit nous prendrons les mesures nécessaires».

«Je suis navré de constater que les engagements qui ont été pris» dans une charte signée en octobre par les énergéticiens «ne sont pas respectés», a encore déploré le numéro deux du gouvernement, menaçant de nommer les entreprises fautives.

Si les énergéticiens ne rentrent pas dans le rang, «on peut toujours prélever davantage sur les fournisseurs d'énergie que ce que nous faisons aujourd’hui», a également prévenu Bruno Le Maire après des mois de débats enflammés autour de la taxation des «superprofits». Dans le budget pour 2023, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui doit lui permettre de collecter une partie de la «rente» des énergéticiens et lui rapporter, selon ses estimations, 11 milliards d'euros.

Des aides à mieux faire connaître

Ce mardi matin, interrogée sur franceinfo, Elisabeth Borne, avait déjà tenu de son côté à rassurer «les PME et en particulier les 33.000 boulangers de France», qui, a-t-elle dit, pourront «demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales» afin de soulager leur trésorerie.

La cheffe du gouvernement souhaite aussi que les petits commerçants, confrontés pour certains à une explosion de leur facture d'énergie depuis le déclenchement de l'offensive militaire russe en Ukraine en février, puissent étaler leurs paiements sur plusieurs mois.

Elisabeth Borne a aussi assuré que les préfectures seraient mobilisées pour étudier les difficultés qui resteraient «au cas par cas», pour certains boulangers, regrettant que la plupart des aides mises en place par son gouvernement ne soient «pas suffisamment connues» des entreprises.