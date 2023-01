Retraites : la réforme présentée le 23 janvier en Conseil des ministres, annonce Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé, ce mardi 3 janvier, que la réforme des retraites sera présentée au Conseil des ministres le 23 janvier prochain. La locataire de Matignon a également fait savoir que le gouvernement avait retiré une partie controversée du projet de décret sur l’assurance chômage.

Alors que la Première ministre s’apprête à recevoir les partenaires sociaux ce mardi 3 et mercredi 4 janvier dans le cadre d’un dialogue «pour finaliser le projet de réforme des retraites», la locataire de Matignon a donné plus de détails sur les différents projets du gouvernement.

«Les 65 ans ne sont pas un totem»

Elisabeth Borne a annoncé sur franceinfo, ce mardi matin, que la réforme des retraites sera présentée le 23 janvier en conseil des ministres avant d’être examinée à l’Assemblée nationale début février.

Après d'ultimes consultations avec les partenaires sociaux et les groupes parlementaires, la réforme va être présentée publiquement le 10 janvier prochain, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, et doit comprendre un recul de l’âge de départ à la retraite, rejeté par la totalité des syndicats.

«Ces concertations sont utiles (…) À chaque fois, on écoute les questions, les observations et les remarques. Une réforme des retraites, c’est beaucoup de sujets. C’est évidemment l’âge de départ à la retraite mais c’est également la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui sont dans des métiers difficiles», a dit Elisabeth Borne.

«Les discussions se continuent (…) 65 ans, ce n’est pas un totem. Il y a d’autres solutions qui peuvent permettre aussi d’atteindre l’équilibre de notre système de retraite à l’horizon 2030», a-t-elle ajouté.

La Première ministre a fait également savoir que son gouvernement n’ira pas «au-delà des 43 ans de cotisation prévus dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein». «Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans. Nous n’irons pas au-delà des 43 ans prévus dans la réforme Touraine», a déclaré Elisabeth Borne.

La locataire de Matignon a également souligné que la ligne rouge pour l’exécutif consiste à «ne pas augmenter le coût du travail». «Il y a clairement une ligne rouge pour nous c’est de ne pas augmenter le coût du travail, de baisser les impôts pour les ménages et pour les entreprises et de ne pas alourdir les cotisations sociales (…) Ma priorité c’est le plein-emploi. Nous ne voulons alourdir pas les cotisations», a détaillé Elisabeth Borne.

la durée d'indemnisation de l'Assurance-chômage toujours en débat

Quant à l’assurance-chômage, la Première ministre a annoncé le retrait de la partie controversée du décret, annoncée le 23 décembre dernier et considéré comme une «traîtrise» par les syndicats, qui devait réduire la durée d’indemnisation de 40 % et non de 25 % si le chômage devait passer sous les 6 %.

«Le décret n'est pas une surprise. Cela fait des mois que le ministre du Travail a des concertations avec les organisations patronales et syndicales sur un principe que l'on veut introduire pour l'assurance-chômage, qui est de dire que les règles évoluent selon la situation du marché du travail», a affirmé la Première ministre.

«On prévoit de passer d’une indemnisation de 24 mois à 18 mois. On a voulu être transparents en affichant toutes les situations et les règles qui s’appliqueraient, y compris si le taux de chômage passe en dessous de 6 %. J'entends que ce point n'a peut-être pas suffisamment fait l'objet de discussions, donc nous allons le retirer, ce troisième niveau du décret qui entrera en vigueur au 1er février, et nous remettrons ce sujet dans la concertations sur les futures règles de l'assurance-chômage», a-t-elle poursuivi.