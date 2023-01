«Arnaque au rétroviseur» : quelle est cette escroquerie dont il faut se méfier ?

Des gendarmes de plusieurs départements français ont constaté une recrudescence des cas d'arnaques au rétroviseur ces derniers mois. Voici en quoi elle consiste.

Une escroquerie vieille comme le monde. Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault ou encore la Haute-Garonne ont tous été touchés par une multiplication de fraudes visant à escroquer des personnes en prétextant un accident routier endommageant un rétroviseur. Plusieurs interpellations ont été effectuées à Sète, à Perpignan ou encore près de Toulouse.

Un conducteur va simuler un accrochage avec sa victime. De fait, il va la désigner comme responsable des dégâts occasionnés sur, la plupart du temps, son rétroviseur. Attention cependant, le malfaiteur peut également évoquer une aile ou une portière. En vérité, ces dommages ont été faits en amont.

Puis, le soi-disant sinistré va demander l'assurance de sa victime qui, coïncidence, sera la même que la sienne.

un complice au telephone

L'escroc va alors faire mine d'appeler son assureur, qui sera en réalité un associé. Ce dernier va faire état d'une franchise à la somme importante et conseillera un arrangement à l'amiable en réglant les réparations en liquide.

Les criminels profitent de la vulnérabilité de leurs victimes. Généralement paniqués, les conducteurs vont céder et il sera facile pour eux de leur soutirer de l'argent. Certains arnaqueurs sont même prêts à accompagner les personnes prises pour cible au guichet de retrait.

Lors d'un accident, il est primordial de toujours effectuer un constat à l'amiable et de ne surtout pas donner de l'argent en liquide.

Si vous faites face à un cas similaire, les gendarmes conseillent de se rendre immédiatement à la brigade la plus proche. Si cela n'est pas possible et en cas de doute, contactez le 17.