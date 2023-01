Paris : les policiers ouvrent le feu pour arrêter un homme après un refus d'obtempérer

Nouveau refus d'obtempérer à Paris ce mercredi 4 janvier. Après une course-poursuite, les policiers auraient tiré à six reprises afin de mettre fin à la fuite d'un chauffard qui refusait de se soumettre à un contrôle de police. Il a finalement été arrêté dans le 15e, après avoir heurté un bus.

Un homme de 30 ans a été interpellé dans le 15e arrondissement de Paris en milieu d'après-midi ce mercredi après une course-poursuite de plus de 10 minutes avec la police entamée un peu plus tôt dans le centre-ville de la capitale, selon une information du Parisien.

10 minutes de course-poursuite

Il était 14h30 rue Saint-Denis (2e) lorsque les policiers ont tenté de contrôler un automobiliste qui se trouvait au volant d'une Mercedes, et qui ne s'est pas arrêté à la demande des forces de l'ordre. Il a alors été poursuivi par des policiers en moto, qui l'ont suivi de l'autre côté de la Seine.

La course poursuite a débutée avant musée d’Orsay. J’étais à vélo sur la piste cyclable quand la voiture est arrivée à fond. J’ai juste eu le temps de m’écarter. Ça roulait à fond comme dans les films. C’était certainement pas Mr toutlemonde qui roulait si vite à 14h dans Paris… — DM (@QuiVoitSein) January 4, 2023

Sa course folle l'a mené jusqu'aux abords du parc André Citroën, où il a tenté le tout pour le tout, percutant d'autres véhicules et montant sur les trottoirs, pour échapper à la police et à la Brigade anti-criminalité (BAC) du 15e arrondissement qui l'attendait avec un barrage.

C'est finalement encastré dans un autobus de la RATP, que le chauffard a fini la course-poursuite en voiture, avant de la continuer en courant. Jusqu'à se faire renverser par une moto rue Cauchy, au niveau de la rue Balard (15e).

Si deux impacts de balles ont été retrouvés sur la carrosserie de la voiture, les policiers auraient tiré au moins à six reprises pour tenter d'arrêter l'homme en fuite, selon les informations du Parisien.

Désormais hors d'état de nuire, le trentenaire a été conduit à l'hôpital, avant d'être interrogé par les forces de l'ordres sur les motivations qui pourraient expliquer une telle fuite.