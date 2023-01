RATP : des fermetures à prévoir en 2023 sur les lignes 4, 11 et 14 du métro

Les travaux continuent sur le réseau de la RATP en 2023. En conséquence, plusieurs fermetures partielles ou complètes sont d'ores et déjà annoncées, notamment sur les lignes 4, 11 et 14 du métro.

Attention aux fermetures cette année sur le métro parisien. En avance, la RATP a déjà annoncé celles qui toucheraient les lignes 4, 11 et 14 de son réseau.

La ligne 4

Sur la ligne 4, 3 grandes périodes de fermeture sont déjà prévues. La ligne sera en effet fermée dès 22h15 tous les mercredis et jeudis du 11 janvier au 9 février inclus.

Puis du mardi au jeudi dès 22h15, pendant deux mois, du 14 février au 13 avril. Et enfin, à nouveau dès 22h15 tous les mercredis et jeudis du 19 avril au 20 juillet.

[#travaux #ligne4] En 2023, votre ligne sera fermée :



du 11 janvier au 9 février : les mercredis & jeudis dès 22h15



du 14 février au 13 avril : du mardi au jeudi dès 22h15



du 19 avril au 20 juillet : les mercredis & jeudis dès 22h15 (sauf : 17/18 mai et 13 juillet) #RATP pic.twitter.com/6z3wTj34k2 — Ligne 4 (@Ligne4_RATP) December 21, 2022

En outre, la ligne 4 sera fermée jusqu'à 15 dimanches dans l'année : les dimanches 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 14 mai, 4 et 18 juin, 2 et 23 juillet.

Enfin, elle sera complètement fermée aux voyageurs entre Vavin et Bagneux-Lucie Aubrac, du vendredi 9 au dimanche 11 juin.

La ligne 11

Sur la ligne 11, les fermetures vont être encore plus nombreuses et contraignantes, puisqu'elle sera fermée tous les mardis, mercredis et jeudis soirs, à partir du 22h, et ce, jusqu'au 28 septembre prochain.

[#travaux #ligne11] Dans le cadre du #prolongement de la ligne et des essais des nouvelles rames, la circulation est totalement interrompue les mardis, mercredis et jeudis soir, à partir de 22h, jusqu'au 28 septembre 2023. #RATP



Infos https://t.co/Njw6PprOqy pic.twitter.com/TVByUsVZWs — Ligne 11 (@Ligne11_RATP) January 2, 2023

Une interruption liée au prolongement de la ligne et des essais réalisés pour l'arrivée de nouvelles rames, en dehors des horaires d'exploitation. Ces essais ont déjà débuté, avec l'arrivée des nouvelles rames MP14.

La ligne 14

Même chose sur la ligne 14, qui sera fermée dès 22h, tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs, jusqu'au 31 mai. Mais aussi jusqu'à 16h, les dimanches 15 janvier et 12 mars ainsi que le lundi 29 mai. Et enfin jusqu'à midi, les deux jours fériés des 1er et 8 mai.

[#travaux #ligne14] En 2023, votre ligne sera fermée :



dès 22h, les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, jusqu'au 31 mai



jusqu'à 16h, les 15 janvier, 12 mars et 29 mai



jusqu'à midi, les 1er et 8 mai#RATP pic.twitter.com/Uur10fcKZH — Ligne 14 (@Ligne14_RATP) January 2, 2023

Pour l'instant, aucune autre fermeture n'est prévue sur le réseau qui dépend de la RATP. S'il y a bien des fermetures prévues sur le RER B, elles concerneront la partie opérée par la SNCF.