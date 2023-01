Inflation : «la solution est de sortir du marché européen de l'électricité», estime Sébastien Chenu

Invité de La Matinale de CNEWS, ce jeudi 5 janvier, Sébastien Chenu, vice-président du RN, est revenu sur la hausse des prix de l'électricité qui touche aujourd'hui la France. Ce dernier a martelé la proposition de son parti, à savoir la sortie du marché européen pour endiguer l’envolée des tarifs énergétiques.

Une mesure forte visant à préserver l’économie française. Invité sur CNEWS ce jeudi, le vice-président du RN Sébastien Chenu a commenté l’envolée des prix de l’énergie en France en lien avec les difficultés d’approvisionnement et la guerre en Ukraine.

Il en a profité pour rappeler le message porté par son parti sur cette question, à savoir la nécessité de sortir du marché européen de l’électricité pour endiguer la hausse des tarifs énergétiques.

«Le problème de fond, c’est le coût de l’énergie. On le voit bien. En mars 2022, Marine Le Pen le disait déjà puisqu’elle prévoyait que nous nous retrouvions face à des augmentations de cinq, six à huit fois le prix du gaz. Donc ça veut dire qu’on pouvait anticiper. Nous avions tiré la sonnette d’alarme et nous avions proposé immédiatement la solution, qui était celle de sortir du marché européen de l’électricité, même temporairement», a analysé le député du Nord.

Les aides ponctuelles de l’Etat critiquées

Au micro de Laurence Ferrari, Sébastien Chenu a également remis en cause les aides ponctuelles mises en place par l’Etat pour soutenir l’économie française. En effet, de nombreux artisans et professionnels de différents secteurs font face à de graves difficultés financières depuis quelques mois dans l'Hexagone.

«Ça ne marche pas, car c’est très faible par rapport aux hausses. Ensuite, des reports de charges ou des reports d’impôts, il faudra bien de toute façon les payer, ça ne solutionne pas le problème de fond. D’ailleurs les artisans vous le disent eux-mêmes, les aides sont trop technocratiques, trop faibles et concernent souvent des reports…», a regretté le vice-président de l’Assemblée nationale.

Les prix du gaz et de l’électricité associés

Il a par ailleurs comparé la situation de l’Hexagone avec celle de son voisin allemand, tout en détaillant le système énergétique mis en place par l'Union européenne, associant les tarifs de l’électricité et du gaz.

«Il faut que les Français comprennent ce que c’est. En fait, l’électricité est adossée au prix du gaz. C’est donc pour ça qu’avec l’Allemagne, le prix du gaz étant très cher, le coût de l’énergie dans notre pays devient très cher. Si nous n’étions pas alignés sur ce prix du gaz, nous pourrions, en étant indépendant, avoir une électricité prise au coût de production qu’elle a en France», a conclu l’homme de 49 ans.