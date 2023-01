Pantin devenu «Pantine» : amusés ou agacés, les internautes imaginent «Lyonne», «Bordelle» ou encore «Sainte-Etiennette»

Après que le maire de Pantin (93) a annoncé lundi 2 janvier que sa ville allait être symboliquement rebaptisée «Pantine» pendant un an, la décision a inspiré de nombreux internautes, qui, sur Twitter, se sont empressés de «féminiser» plusieurs autres villes de France pour des résultats parfois surprenants.

Une imagination sans limite. «En 2023, la ville de Pantin s'engage résolument pour l'égalité femmes-hommes et devient Pantine». Il aura fallu un tweet et une annonce du maire socialiste Bertrand Kern pour que Twitter s'enflamme et rebaptise plusieurs autres villes de l'Hexagone, à l'image de «Pantine».

Ce faisant, des internautes se sont amusés par exemple à féminiser Bordeaux qui est devenu... «Bordelle».

Suivant le même principe, la capitale, elle, deviendrait ainsi «Parise» selon la mesure qui, à Pantin (93) se veut provisoire et symbolique, et qui ne fera pas l'objet de modification des panneaux de la ville par exemple.

C'est parti pour Parise, Sainte-Etiennette (j'ai cogité là), Marseil (oui ça doit fonctionner à l'envers), Touloux, Lyonne (facile).



Pour Mars, autant changer direct en Vénus.



Par contre si quelqu'un à une idée pour Saint-Julien-Molin-Molette #Pantin #Pantine — KVal Tête chercheuse (@KVal3003) January 4, 2023

Si cette mesure a amusé de nombreux internautes, d'autres en revanche la dénoncent comme étant «ridicule», «pathétique» ou pensent encore qu'«on nage en plein délire».

2023 démarre très fort !!



Le Maire de Pantin a décidé de renommer sa ville PANTINE… fruit de son engagement pour l’égalité femmes-hommes.





On nage vraiment en pleine délire.



Lyon va devenir lyonne ?



Juan les Pins va devenir Juan les Pines ?? — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 3, 2023

Quitte, parfois, à ce que certains ne machent pas leurs mots.

C’est vrai ou c’est une blague que #Pantin devient #Pantine ? Sinon débile prend toujours un E , au masculin comme au féminin . — Ariel Goldmann (@GOLDMANNAriel) January 4, 2023

Le plus souvent, la mesure est prise avec une certaine ironie par la twittosphère. Mais pour Bertrand Kern, le maire (PS) de Pantin, il ne s'agit pas de faire de l'humour mais il faut selon lui qu'il y ait «une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes, qui n'est pas encore parfaite (...)» a-t-il expliqué lors de sa présentation de ses voeux.