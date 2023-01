«Est-ce que tu as beaucoup de pognon ?» : l'interview d'Emmanuel Macron par des journalistes atteints de troubles autistiques fait le buzz

Emmanuel Macron a participé à l’émission Les Rencontres du Papotin, où il fait face à une cinquantaine de journalistes souffrant de troubles autistiques. La bande-annonce fait le tour des réseaux.

La séquence fait déjà beaucoup réagir. Dans le nouveau numéro de l’émission Rencontres du Papotin, diffusée samedi soir sur France 2, Emmanuel Macron fera face à une cinquantaine de journalistes souffrant du spectre autistique, qui l'interrogeront sur divers sujets.

Dans la bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux, on voit ainsi le chef de l’Etat répondre notamment aux questions : «Est-ce que tu as beaucoup de pognon ?», «t'es riche ?», «quelle est ta plus grande peur ?», «est-ce qu’il y a des gens qui vous critiquent ?».

«Il est le président, il doit montrer l’exemple et ne pas se marier avec sa prof»

Et une phrase a particulièrement retenu l’attention des réseaux sociaux. «Il est le président, il doit montrer l’exemple et ne pas se marier avec sa prof», a en effet exprimé l’un des journalistes. Une référence à Brigitte, l'épouse du chef de l'Etat.

La vidéo montre également Emmanuel Macron riant avec interlocuteurs et les remerciant. Et le président de souligner qu’ils l’ont «emmené sur des terrains où je n’avais pas été dans d’autres interviews».

Existant depuis plus de 30 ans, cette émission avait déjà accueilli Nicolas Sarkozy en 2015. L’occasion d’apprendre que l’ancien président ne s’entendait pas avec François Hollande.