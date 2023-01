Nicolas Dupont-Aignan : «La plupart des élèves qui menacent leur professeur ne sont jamais exclus»

Invité ce vendredi 6 janvier dans La Matinale de CNEWS, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, s'est exprimé sur l'adolescent qui, après avoir été exclu de son collège des Deux-Sèvres, y est revenu pour agresser une enseignante.

Un drame évité de justesse. Alors qu’un adolescent exclu définitivement de son collège à Thouars, dans les Deux-Sèvres, pour des violences verbales, est revenu devant son établissement pour agresser une enseignante, Nicolas Dupont-Aignan s'alarme de la situation et dénonce le laxisme de la justice et de l’Education nationale.

«Il avait un couteau, il aurait pu tuer cette professeure, et vous savez pourquoi il a fait ça ? Parce qu’il sait très bien qu’il ne risque rien. Le problème de fond, que l’on ne veut pas voir dans notre pays, c’est que si on était dans un autre pays, vous savez que vous iriez en prison, alors qu’en France la justice est tellement laxiste, qu’il n’y aura rien», alerte Nicolas Dupont-Aignan.

Des mesures à prendre d'urgence

Selon le président de «Débout la France», il faut mettre en place toute une série de mesures pour lutter contre ces cas de délinquance, à commencer par le retrait des allocations familiales pour la famille, afin de «restaurer l’autorité parentale».

Par ailleurs Nicolas Dupont-Aignan affirme qu’il faut envoyer l’adolescent dans un «internat disciplinaire», «comme l’avait suggéré Nicolas Sarkozy» et que l’Education nationale doit être plus ferme. «La plupart des élèves qui menacent leur professeur ne sont jamais exclus», estime-t-il.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, ces faits de délinquance sont l’une des explications de la «crise de la vocation des enseignants», qui, s’ils sont «très mal payés», sont au-delà de ça dans l’incapacité de «faire classe dans le silence». Toujours selon le député, l’effondrement des résultats scolaires français serait également l’une des conséquences de cette indiscipline.

«Tant qu’il n’y aura pas des règles claires et élémentaires, qui existent en Espagne, en Angleterre et dans les autres pays, on y arrivera pas, c’est tout», a-t-il conclu.