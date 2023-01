Yvelines : les jeunes sensibilisés à l’importance des vers de terre grâce à un jeu-concours

Les vers de terre sont à l'honneur pour la nouvelle édition du jeu-concours proposé par l'association Yvelines Environnement aux enfants du département. Ouvert depuis le jeudi 5 janvier, ce concours a pour but de sensibiliser les jeunes à la biodiversité et aux questions environnementales.

L’environnement et la biodiversité sont devenus des enjeux majeurs du monde actuel. Afin de sensibiliser les jeunes et les enfants à ces grands thèmes, l’association Yvelines Environnement a conçu un jeu-concours ludique et informatif qui se déroule chaque début d’année.

Ouvert pour l'édition 2023 depuis le 5 janvier, il offre la possibilité à tous les jeunes Yvelinois âgés de 3 à 15 ans, ainsi qu’aux personnes en foyers d’hébergement, de participer jusqu’au 5 avril.

Cette année, le thème est «Nos amis les vers de terre» afin de mettre en avant l’importance de ces petits invertébrés présents dans les sols. Les participants pourront jouer en remplissant une grille de mots rattachée aux bulletins de participation. Ces bulletins sont envoyés par mail aux écoles et accueils de loisirs. Ils sont aussi disponibles sur le site internet d’Yvelines Environnement.

Des récompenses à la clé

Concrètement, il est ainsi possible de participer en classe, mais aussi dans les foyers d’hébergement, les établissements pour enfants et adolescents déficients moteurs (IEM) et Instituts médicoéducatifs (IME) du département. Les jeunes Yvelinois peuvent également participer en individuel.

Pas de panique pour ceux qui sèchent pour trouver les mots de la grille : des indices seront donnés dans les colonnes du journal «Toutes les Nouvelles» chaque mercredi à partir de la mi-janvier. Ces indices seront également disponibles sur le site internet d’Yvelines Environnement.

Les gagnants du concours seront récompensés au mois de mai au Palais des Congrès de Versailles. Les prix comprennent des sorties pédagogiques ainsi que des livres.