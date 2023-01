Agnès Verdier-Molinié : «Les syndicats n’ont pas compris l’urgence financière [de la réforme des retraites] pour la France»

Invitée du Grand Rendez-Vous ce dimanche 8 janvier sur CNEWS, la directrice de l’IFRAP, Agnès Verdier-Molinié, est revenue sur la réforme des retraites et sur le rôle des syndicats.

Dans le Grand Rendez-Vous, ce dimanche sur CNEWS, Agnès Verdier-Molinié est revenue sur le projet de réforme des retraites qui va être présenté ce mardi par le gouvernement et qui pourrait faire passer l’âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. La directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (IFRAP) a estimé que les syndicats pourraient être une gêne très forte.

«Franchement est-ce que vous pensez que les syndicats seraient même pour (un départ à la retraite à) 62 ans et demi ? Non, ils seraient contre, parce que l’on a des syndicats qui ne sont pas accompagnateurs de réformes», a-t-elle expliqué, ajoutant «parce qu’ils n’ont pas compris l’urgence financière pour la France.»

Agnès Verdier-Molinié assure que «la charge de la dette est en train d’exploser. On avait voté pour 2022, 39 milliards de coût de la dette annuelle et maintenant on a dépassé les 50 milliards pour 2022 et en 2023 on va être aussi à plus de 50 milliards.»

Une situation intenable qui, si elle se poursuit, va conduire le pays dans «une situation hyper critique», selon la spécialiste.