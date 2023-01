Indochine : le groupe menace d'annuler sa venue aux Déferlantes à cause de la mairie RN de Perpignan

Programmé le 8 juillet prochain au Festival Les Déferlantes, le groupe Indochine a menacé, sur les réseaux sociaux, d’annuler sa venue si la manifestation se déroulait à Perpignan, ville gérée le RN.

Une nouvelle polémique en vue ? Initialement prévu du 6 au 9 juillet 2023 dans la commune de Céret, le festival Les Déferlantes Sud de France a finalement changé de destination et va finalement se dérouler à Perpignan. Mais cette décision prise par les organisateurs ne plaît pas à tout le monde.

Sur les réseaux sociaux, la formation de Nicola Sirkis, Indochine, a menacé d’annuler sa venue si l’événement se déroulait dans la ville des Pyrénées-Orientales gérée par le maire RN Louis Aliot.

«Hier matin, nous avons été mis devant le fait accompli, que le Festival Les Déferlantes, où nous sommes programmés le 8 juillet, se déplaçait à Perpignan au lieu du site initialement prévu. Hier soir, le maire RN de Perpignan a tweeté qu’il était heureux d’accueillir le Festival Les Déferlantes», a écrit le groupe Indochine sur les réseaux sociaux.

«Nous demandons expressément à la direction des Déferlantes de déplacer ce festival dans un autre lieu, faute de quoi, nous annulerons notre venue», a-t-il ajouté.

Festival Tour 2023 / Info Les Déferlantes pic.twitter.com/aN5gH7XH2N — Indochine (@indochinetwitt) January 7, 2023

De son côté, le co-directeur de la Frontera Production, Fabrice Lorente, a affirmé auprès de nos confrères de l’indépendant «avoir pris acte» de la décision d'Indochine «de conditionner leur venue».

Perpignan, un lieu central et facile d'accès

Pour les organisateurs, cette décision de changer de lieu s’inscrit dans la volonté de toute l’équipe «de répondre au mieux aux attentes du public en prenant en compte les retours d’expérience des festivaliers» et de faire face aux «difficultés rencontrées durant cette dernière édition, en particulier les déplacements vers et depuis Céret».

«Nos équipes ainsi que les collectivités et les services de l’État ont tout mis en œuvre pour trouver des solutions et améliorer ce point pour l’édition 2023. Néanmoins, les réponses envisagées ne nous semblent pas correspondre aux attentes et à la sécurité de tous», avaient écrit les organisateurs.

«C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de déplacer Les Déferlantes vers un lieu plus adapté à votre confort et aux ambitions du festival. Un lieu central, plus facile d’accès, offrant différents moyens de transport. Un lieu au cœur de la principale zone urbaine des Pyrénées-Orientales dans lequel résident plus de 50% de nos festivaliers habituels», avaient-ils poursuivi.