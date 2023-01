Suicide de Mohammad Moradi : un millier de manifestants à Lyon pour lui rendre hommage

Un vaste rassemblement des Iraniens de France a eu lieu ce dimanche 8 janvier à Lyon après le suicide de Mohammad Moradi, un étudiant iranien âgé de 38 ans, lundi 26 décembre. Près d'un millier de personnes étaient réunies.

Une vive émotion. Ce dimanche 8 janvier, un millier de personnes se sont rassemblées à Lyon en mémoire de l’étudiant iranien Mohammad Moradi, 38 ans, qui s’est suicidé lundi 26 décembre dernier en se jetant dans les eaux glacées du Rhône.

Au cours de cet hommage, les participants ont également exprimé leur solidarité au mouvement de la révolution en Iran. Les manifestants ont défilé derrière une grande banderole proclamant «Femme, vie, liberté», qu'ils ont crié le long du parcours. La marche partait à 13h de la place des Terreaux pour rallier la place Bellecour.

Mohammad Moradi s’était donné la mort pour soutenir la cause iranienne et attirer l’attention sur la répression «violente» des manifestations contre le pouvoir en Iran.

«Nous sommes fatigués de cette situation»

«La police attaque les gens, on a perdu beaucoup de fils et de filles, on doit faire quelque chose», avait affirmé d'une voix calme l’étudiant en histoire dans une vidéo postée sur plusieurs réseaux sociaux, avant de se suicider.

«J'ai décidé de me suicider dans le fleuve Rhône, c'est un challenge pour montrer que nous, peuple iranien, nous sommes très fatigués de cette situation. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort», avait-il dit.

Le 27 décembre, le parquet de Lyon avait annoncé à l’AFP avoir «diligenté une enquête en recherche des causes de la mort afin de vérifier l'hypothèse d'un suicide au vu notamment des messages postés par l'intéressé sur les réseaux sociaux annonçant son intention».

De nombreuses personnes s’étaient rendues sur le pont Gallieni pour déposer des photos, des bougies et des fleurs en hommage à Mohammad Moradi.