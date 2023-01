Notre-Dame de Paris : «on tiendra cet objectif» de rouvrir la cathédrale en 2024, assure Emmanuel Macron

Pour la première fois depuis le début du chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a convié un dirigeant étranger à se rendre sur les lieux. Accompagné par le Premier ministre japonais Fumio Kishida, le président de la République a fait le tour du propriétaire ce lundi 9 janvier.

Au chevet de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président de la République Emmanuel Macron a montré son enthousiaste face à l'avancée du chantier de reconstruction de l'édifice, partiellement détruit par un incendie dans la nuit du 15 au 16 avril 2019. Là, accompagné du Premier ministre japonais Fumio Kishida, il a rappelé l'ambition qui était la sienne de rouvrir la cathédrale au public dès 2024.

«Notre-Dame est un lieu qui nous est cher»

«Je pense que c'est bien de fixer un cap [...] On ne peut pas dire aux gens, vous allez en prendre pour 10 ou 15 ans», a lancé le chef de l'Etat depuis une terrasse aménagée à 26 mètres de haut pour accueillir la délégation officielle, où il a pris le temps de remercier toutes les équipes impliquées sur le chantier et la «mobilisation énorme de toutes les entreprises, les métiers d'art et les fournisseurs».

«En se fixant un cap, en faisant les choses dans le bon ordre, avec un grand professionnalisme, et parce qu'il y a beaucoup d'expertise dans notre pays, on avance. On tiendra donc cet objectif [de rouvrir la cathédrale en 2024, ndlr] en faisant bien et en faisant beau», a-t-il lancé. Et d'assurer : «Notre-Dame est un lieu qui nous est cher».

Une visite qui a conquis le Premier ministre japonais à ses côtés, qui s'est dit «très choqués par l'incendie de la cathédrale». «En 2019, nous avons aussi eu un incendie dans un monument, le château de Shuri, à Okinawa. Nous savons la difficulté de ces chantiers et je suis surpris de la vitesse de celui de Notre-Dame», a salué Fumio Kishida, via son traducteur.

Un dîner de travail à l'Élysée

Après la visite sur le chantier de la cathédrale, Emmanuel Macron et son hôte avaient prévu d'assister à un dîner de travail à l'Élysée axé sur les enjeux de la présidence du G7 et le «partenariat d'exception» entre les deux pays. «Symbole de cette volonté commune de rebâtir face à l’adversité, cette visite permettra de présenter l’exceptionnel savoir-faire français en matière de patrimoine», a relevé la présidence française.

Le président fera part par ailleurs de «tout le soutien de la France à la présidence japonaise» du G7 et de son «attachement à l’action du G7 en soutien à l’Ukraine» face à l'agression russe, a indiqué l'Elysée. Les deux dirigeants feront un tour d'horizon de la coopération bilatérale en matière d’énergie, de défense, de technologies émergentes et culturelle.

Ils évoqueront aussi leur «partenariat dans l'espace Indopacifique», où la France, forte de sept territoires, entend renforcer ses ambitions et coopérations stratégiques.

Après Paris, Fumio Kishida se rendra le 10 janvier à Rome, le 11 à Londres et le 12 à Ottawa, la capitale du Canada, avant de rencontrer le président américain Joe Biden le 13 janvier à Washington. Le prochain sommet des chefs d'Etat des pays du G7 est prévu en mai à Hiroshima, ville meurtrie par le premier bombardement atomique de l'histoire en 1945.