Retraites : combien de trimestres devez-vous cotiser pour avoir un taux plein ?

Elisabeth Borne peaufine le projet de réforme des retraites présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. La Première ministre s’est montrée inflexible sur le nombre de trimestres cotisés afin de bénéficier d’une retraite à taux plein.

Voici un récapitulatif pour bénéficier à 100 % de sa retraite en France. Pour avoir le droit à une retraite à taux plein, c’est-à-dire sans décote, il faut justifier d’un nombre minimum de trimestres cotisés auprès de l’assurance pendant ses années de travail.

Le site service-public.fr a récapitulé l’ensemble des trimestres nécessaires, selon votre année de naissance, pour toucher une retraite complète à la fin de votre carrière. Actuellement, pour les salariés nés entre 1955 et 1957, il faut totaliser 166 trimestres travaillés, soit 41 ans et 6 mois. Tous les trois ans, un trimestre supplémentaire est ajouté à la cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Les salariés nés entre 1958 et 1960 en ont donc besoin de 167, ceux nés entre 1961 et 1963 de 168 trimestres, ceux nés entre 1964 et 1966 de 169 trimestres, ceux nés entre 1967 et 1969 de 170 trimestres et ceux nés entre 1970 et 1972 de 171 trimestres. Enfin, pour toute personne dont la date de naissance arrive en 1973 ou après, le nombre de trimestres à cotiser est de 172, soit 43 annuités de travail, pour avoir une retraite à taux plein.

A noter que le calcul pour accéder à une retraite à taux plein est différent pour les fonctionnaires de catégorie active. Cette dernière regroupe les emplois présentant un risque particulier ou exposant à des fatigues exceptionnelles. Elle concerne par exemple les policiers nationaux ou municipaux, les pompiers, les contrôleurs aériens, le personnel d’administration pénitentiaire ou certains emplois dans la fonction hospitalière.

Elisabeth Borne fidèle à la réforme Touraine

Pour son nouveau texte, le gouvernement souhaite s’appuyer sur la réforme Touraine, votée en 2014 et entrée en vigueur en 2020. Cette dernière institue l’allongement de la durée de cotisation d'un trimestre tous les trois ans, pour atteindre 43 ans (172 trimestres) pour les personnes nées en 1973 ou après.

En milieu de semaine dernière, la Première ministre Elisabeth Borne a rencontré les partenaires sociaux en amont du projet de réforme des retraites dévoilé ce mardi et présenté en Conseil des ministres le 23 janvier prochain.

La cheffe du gouvernement a assuré que la réforme des retraites n’ira pas «au-delà des 43 ans de cotisation prévus dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein». Elle a ajouté que «personne ne devra travailler 47 ou 48 ans».