Saint-Nazaire : le suspect du viol d'une ado de 13 ans arrêté grâce à un policier en repos

Avec les réflexes acquis au cours de ses trente-et-un ans d'expérience dans la police, un brigadier du commissariat de Saint-Nazaire hors-service a permis l'arrestation jeudi dernier d'un homme soupçonné d'avoir violé une jeune fille de 13 ans le 20 décembre. Agé de 30 ans, le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Et c'est aussi sur le Chemin des douaniers que jeudi dernier, un homme a attiré l'œil du brigadier Christophe. Il était un peu plus de 12h30, le policier promenait son chien sur ce sentier qui file le long des plages et des criques de la commune. «Il ressemblait au portrait-robot, j'ai tilté tout de suite», explique Christophe à CNEWS. «Il avait les deux mains dans les poches et semblait suivre une femme d'une trentaine d'années. J'ai vu que ma présence le dérangeait, je pense qu'il allait passer à l'acte.» L'adolescente agressée en décembre avait précisé que le suspect avait un écarteur à l'oreille gauche. Christophe en remarque la trace sur l'individu qu'il vient de croiser. Il n'a plus de doute et appelle le commissariat pour qu'un équipage vienne l'interpeller.