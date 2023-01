Toulouse : un banquier et sa femme soupçonnés d’avoir profité d’un couple d’handicapés ayant gagné à l’EuroMillions

Tout a commencé en 2014 lorsqu’un couple de retraités en situation de handicap de Toulouse (Haute-Garonne) a remporté 513.000 euros en jouant à l’EuroMillions. Ils avaint confié l’argent à leur nièce et son mari banquier, aujourd’hui accusés de les avoir dépouillés.

À Toulouse (Haute-Garonne), un banquier et sa femme ont été jugés la semaine dernière, suspectés d'avoir détourné de l’argent à un couple de personnes handicapées ayant remporté 513.000 euros à l’EuroMillions, rapporte notamment Midi Libre.

C'est en 2014 que ce sexagénaire aveugle, ainsi que sa femme handicapée à 80 % après un accident du travail, avaient remporté cette somme. À l’époque, ils n’avaient pas souhaité encaisser l’argent, par peur de perdre leurs aides sociales.

Ils avaient alors décidé de confier leur gain à leur banquier, qui est également le mari de leur nièce. Un accord avait été convenu entre les deux couples, la nièce et son mari devant garder l’argent sur un de leur compte et acheter une nouvelle maison aux deux retraités.

Cette promesse a été respectée puisque la nièce, âgée de 46 ans à l’époque, a fait construire une maison toute neuve d’une valeur de 350.000 euros. Les 113.000 euros restants ont été mis de côté dans le but d’être utilisés en cas de travaux dans la maison.

En 2017, les retraités ont emménagé mais en tant que locataires. D’après la version de l’avocat de la nièce et de son mari banquier, ses clients devaient recevoir «700 euros de la part de leur tante et de leur oncle et ses clients les remboursaient en espèces». Des remboursements que les victimes affirment n’avoir jamais reçus.

Loyers impayés et abus de faiblesse

Les tensions ont commencé en 2020, lorsque le couple handicapé a voulu réparer sa chaudière. Ils ont alors demandé à piocher dans les 113.000 euros mis de côté, ce que le banquier et sa femme auraient refusé. Devant ce refus, les handicapés ont arrêté de payer le loyer.

En 2022, face à cette situation, les propriétaires ont mis en place une procédure d’expulsion et les victimes ont fini par porter plainte, sur les conseils de leur avocat.

Après une enquête, le banquier et sa femme ont été jugés jeudi 5 janvier devant le tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne). Le procureur a estimé que les accusés étaient coupables d’avoir abusé de la vulnérabilité de leur oncle et de leur tante.

Il a requis une amende de 10.000 euros, la confiscation de la maison et de deux appartements à Toulouse qui auraient été achetés avec l’argent des victimes. Le verdict de cette affaire sera donné le 13 février prochain.