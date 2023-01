Paris : quels sont les grands projets d'Anne Hidalgo pour 2023 ?

En pleine «crise démocratique et sociale», la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a présenté ses vœux ce mardi 10 janvier aux élus de la ville et de la métropole. L'occasion pour elle de lancer les grands projets de l'année, après deux années jugées «difficiles».

«Après deux années difficiles, nous avons retrouvé en 2022 tout ce qui fait la magie et la beauté de Paris. Paris est à nouveau une fête», a ainsi lancé ce mardi la maire de Paris Anne Hidalgo, en guise d'introduction à un long discours de vœux qui a duré pas moins de 50 minutes et dans lequel elle a distillé les grands projets à venir.

Ecologie, logement ou encore sécurité, l'élue socialiste a à la fois fait l'éloge du «travail exceptionnel mené par toute l'équipe municipale», tout en annonçant les grandes échéances de l'année, profitant de cette prise de parole pour défendre son choix d'augmenter la taxe foncière des Parisiens avant de conclure sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, «événement planétaire» qui permettra de «célébrer la fraternité mondiale retrouvée» selon elle.

Environnement

Résolument écologiste, Anne Hidalgo a d'emblée rappelé quel était le leitmotiv de sa mandature, assurant que «moins de voiture, c'est moins de pollution» et promettant de «redonner plus de place à la nature».

Au programme donc : la création de 20 nouvelles rues aux écoles, mais aussi de 50.000 m2 d'espaces verts, parmi lesquels 30 cours Oasis, 7 nouveaux parcs et jardins, rue Vivienne (Paris Centre) ou encore dans l'îlot Saint-Germain (7e), 3 nouveaux tronçons de petite ceinture dans le 18e arrondissement et 3 nouvelles promenades. Soit «l'équivalent de 200 terrains de tennis», a-t-elle assuré.

Elle a également promis la rénovation d'au moins 6 squares parisiens, dont le désormais célèbre square Forceval (19e), qui avait accueilli un temps les toxicomanes délogés des Jardins d'Eole (18e).

Grandement médiatisé depuis plusieurs années sans qu'il ne devienne vraiment concret, le projet de créer de grandes forêts urbaines en plein Paris devrait enfin voir le jour, a assuré la maire, d'abord sur la place de Catalogne (14e) mais aussi sur le site d'une ancienne gare de marchandises de la Petite Ceinture, dans le 20e.

En outre, l'édile prévoit la multiplication des zones piétonnes, l'installation de 15 centrales solaires sur les toitures d'équipements publics parisiens ou encore 45 kilomètres de pistes cyclables dont certaines ont déjà vu le jour, comme rue du Renard dans Paris Centre ou encore rue Lafayette dans les 9e et 10e arrondissements de Paris.

Début février, Anne Hidalgo prévoit de dévoiler la carte des «olympistes» imaginées en collaboration avec les associations vélos «pour relier les sites olympiques» entre eux, en vue de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Des infrastructures qui resteront en place après les JO comme «héritage».

Sécurité

Côté sécurité, la maire de Paris a évoqué le problème de la sécurité routière, admettant que des problèmes devaient être réglés face à «la difficile cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les trottinettes, les taxis, les véhicules de livraison et les bus». «Ça ne va pas», a-t-elle lancé, avant d'annoncer la création d'un «Code de la rue parisien», qui sera pensé avec les habitants et les partenaires publics et privés.

En outre, elle a également annoncé qu'un millier de nouveaux policiers municipaux allaient être «formés et assermentés en 2023», et ce, afin d'assurer la sécurité des Parisiens. «Quelle fierté de voir nos policiers arpenter nos rues et assurer leur mission de tranquillité au service de nos concitoyens», s'est-elle félicitée.

Santé

En matière de santé, outre la création d'une direction de la santé publique annoncée lors de sa réélection, Anne Hidalgo souhaite créer «une mission associant l'inspection générale de la ville, les élus, les habitants, les professionnels et les représentants du conseil de surveillance de l'AP-HP pour répondre aux inquiétudes des Parisiens».

L'occasion de «repenser les dispositifs d'installation des médecins libéraux pour les rendre plus cohérents et plus lisibles». Partant du postulat que «certains quartiers de la capitale sont devenus des déserts médicaux», l'élue veut en effet participer à l'installation de médecins généralistes et de spécialistes de secteur.

Pour cela, une nouvelle maison de santé pluriprofessionnelle doit ouvrir prochainement rue Daviel, dans le 13e. En parallèle, la maire – qui est également la présidente du conseil de surveillance de l'AP-HP – entend proposer «des mesures pour renforcer l'hôpital public, notre bien commun».

Logement

Avec la livraison de 3.500 nouveaux logements «à destination des familles et des classes moyennes» en 2023, Anne Hidalgo poursuit son objectif «d'atteindre 40 % de logement public d'ici à 2035». Et notamment en construisant de nouveaux logements sociaux ou en transformant d'anciens bureaux, comme c'est le cas dans le 7e arrondissement dans les anciens bureaux du ministère de la Défense.

Et alors que 800 nouveaux logements étudiants seront livrés en 2023, la municipalité explique se battre contre la difficulté de se loger à Paris, en contrôlant et sanctionnant mieux les propriétaires de logements privés qui dépasseraient le loyer plafond prévu par l'encadrement des loyers, et en lançant une assurance habitation accessible aux foyers les plus modestes.

En parallèle, dans un souci écologique et économique, et afin «de lutter contre la précarité énergétique», la Ville prévoit de poursuivre la rénovation des logements sociaux, avec 5.000 nouveaux logements rénovés cette année, dans le parc des bailleurs sociaux et propose d'accompagner les copro ainsi que les propriétaires privés pour rénover 22.500 logements privés d'ici à 2026.

urbanisme

«Paris restera la plus belle ville du monde grâce aux projets d'urbanisme qui verront le jour», s'est ainsi exprimée la maire de Paris, énumérant les grands projets urbanistiques qui doivent voir le jour dans les prochains mois dans la capitale.

Parmi eux, elle a notamment cité «l'embellissement des Champs-Élysées, de la place de l'Etoile à la place de la Concorde», les abords de Notre-Dame de Paris «dont le chantier débutera à la fin des Jeux de Paris 2024», mais aussi la Porte de la Chapelle, qui «poursuivra sa transformation pour révolutionner la qualité de vie des riverains», avec «des arbres, des allées plantées et des trottoirs élargis».

Enfin, Anne Hidalgo n'a pas dit son dernier mot sur la transformation de la place du Trocadéro, projet intégré à celui plus large de transformation des abords de la tour Eiffel depuis l'Ecole Militaire jusqu'au Trocadéro. «Nous continuerons à nous battre pour que le grand parc piéton et végétalisé du Trocadéro et du pont d'Iéna voie le jour», a-t-elle lancé.

Taclant l'Etat au passage, qui lui met, selon elle, des bâtons dans les roues via la préfecture de police de Paris, la maire a rappelé que l'Etat était «régulièrement condamné pour son inaction climatique», avant d'assurer que les Jeux de 2024 devaient «être un accélérateur et pas un frein à la transition écologique».

culture

Enfin, Anne Hidalgo s'est rejouie qu'«en 2023, la culture jaillira de plus belle dans chaque quartier, avec l'ouverture de nouveaux lieux, comme la médiathèque James Baldwin dans le 19e, la ferme Montsouris dans le 14e mais aussi la Maison Gainsbourg rue de Verneuil dans le 7e, à l'initiative de sa famille».

Elle a également salué la prochaine réouverture du musée Bourdelle et du Théâtre de la ville, rebaptisé Sarah Bernhardt 100 ans après la disparition de celle qui fut une immense actrice, peintre et sculptrice française du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, ainsi que la poursuite des travaux au musée Giacometti et la rénovation de plusieurs églises parisiennes comme l'église de la Madeleine, celle de Saint-Louis en l'Ile ou encore celle de Saint-Eustache.

Grand rendez-vous annuel parisien : la Nuit Blanche connaîtra également son lot de nouveautés cette année, puisque pour la première fois, à la demande des Parisiens, celle-ci sera organisée en juin, «sur le thème de la Seine». En outre, «le feu d'artifice du 14 juillet sera dédié aux Outre-mer», tout comme «Paris Plage 2023 mettra à l'honneur Tahiti et la Polynésie», a annoncé la maire de Paris.