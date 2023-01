Réforme des retraites : vers un nouveau 49.3 ?

La Première ministre Elisabeth Borne va annoncer ce mardi les contours de la réforme des retraites et avec elle le très attendu âge officiel de départ. Alors que le projet du gouvernement est fortement rejeté par les syndicats, la plupart des partis politiques semblent également peu enclins à vouloir l’adopter, laissant place à un possible recours à l'article 49.3 de la Constitution.

Le gouvernement va abattre ses cartes. Accompagnée du ministre du Travail Olivier Dussopt, la Première ministre Elisabeth Borne, doit présenter, ce mardi 10 janvier, les grandes lignes de la réforme des retraites et, avec elle, l’âge officiel de départ. Une réforme fortement rejetée par les syndicats, alors que la plupart des partis politiques semblent peu enclins à vouloir l’adopter. Dans un tel contexte, le gouvernement pourrait être tenté de passer en force en ayant recours, à nouveau, à l'article 49.3 de la Constitution, faute de soutiens pour faire adopter le texte.

Et pour cause, si le gouvernement avance la carte de vouloir «préserver» le système des retraites par répartition des déficits, la question du report à 64 ou 65 ans de l’âge légal de départ à la retraite, au lieu de 62 ans aujourd'hui, reste impopulaire dans la population et braque les oppositions.

miser sur le soutien des Républicains

Pour autant, pour lui éviter de déclencher cette arme législative qu'est l'article 49.3, le gouvernement aurait tout intérêt à faire passer la réforme grâce à l'appui des Républicains (LR).

«La situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme», a ainsi estimé le nouveau président du parti, Eric Ciotti, dimanche, dans les colonnes du JDD. «Politiquement, la droite de gouvernement a toujours soutenu la nécessité d’une réforme des retraites qui conduit à travailler un peu plus», et la voter relève d’«une question de cohérence et de responsabilité», a-t-il rappelé.

Néanmoins, a-t-il ajouté, « pour rattraper [le] temps perdu », le président de la République, Emmanuel Macron, «propose en pleine crise économique et sociale une réforme qui apparaît, aux yeux des Français, comme beaucoup trop sévère».

Ainsi, Eric Ciotti a demandé à la Première ministre, Elisabeth Borne, «d’atténuer la brutalité de la réforme». Celle-ci doit, selon lui, «s’étaler sur deux quinquennats», avec un relèvement de l’âge légal de départ à 63 ans en 2027 puis à 64 ans en 2032. C’est ce que pourrait annoncer, ce mardi, la cheffe du gouvernement, après avoir envisagé 65 ans.

Le minimum retraite à 1.200 euros programmé par l’exécutif devra s’appliquer aux nouveaux entrants et aussi «de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes», ce qui «sera une des conditions de notre vote», prévient le dirigeant du parti de droite dans le JDD.

De quoi peser dans la balance pour Les Républicains, dont les élus du parti ou assimilés disposent de 62 sièges à l'Assemblée. «La réforme ne passera qu'avec le soutien de LR ou elle ne passera pas», a d'ailleurs aussi averti vendredi dernier le patron des députés LR Olivier Marleix, à la suite d’une rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne.

L'ultime solution de l'article 47-1

Reste qu'il existe également une autre alternative au gouvernement pour éviter l'usage de 49.3, il s'agit de l'article 47-1 de la Constitution. En effet, d'après Politico, cette procédure spéciale permettrait de faire passer le texte grâce à une manoeuvre bien rôdée.

L'article 47.1 de la Constitution porte sur le vote des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). La réforme des retraites entre bien dans le champ de cet article, car c'est bien la sécurité sociale qui est chargée du versement des pensions de retraite par le biais de l'Assurance retraite.

Lorsque les débats seront lancés le 6 février dans l’Hémicycle, la réforme sera examinée et débattue dans sa globalité, les députés auront alors vingt jours ouvrés pour prendre une décision. Or, si les discussions n’aboutissent pas, le gouvernement a la possibilité d’envoyer le texte en l’état au Sénat.

Et il y a fort à parier que les Insoumis fassent obstruction en déposant des amendements, notamment avec leur cheffe de file, Mathilde Panot affirmant déposer un millier d’amendement par député de son groupe.

C’est le jour des retraites.



Selon Politico, le gouvernement ne va pas utiliser le 49.3 mais une procédure spéciale prévue à l’article 47-1 de la Constitution : un PLFSS non voté au bout de 20 jours peut être transmis sans vote au Sénathttps://t.co/NP2qc34RA1



Explications pic.twitter.com/EizKjF8A7Y — Pierre Januel (@PJanuel) January 10, 2023

Ainsi le débat aura de fortes chances de perdurer, assurant au gouvernement de transmettre le texte des retraites sans vote au Sénat, ayant également la possibilité d’accepter la réforme à terme, puisque la majorité se situant à droite vote déjà chaque année un amendement reportant l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

La loi ira alors en commission mixte paritaire (CMP) où les députés et les sénateurs devront se mettre d’accord sur un texte commun. L’exécutif n’aurait qu’à attendre la mi-mars pour un nouveau vote majoritaire sans deuxième lecture. Le pari reste néanmoins risqué.