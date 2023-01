SNCF : les prix des billets de train augmentent de 5% ce mardi

Annoncée dès le mois de novembre dernier, la nouvelle grille tarifaire de la compagnie ferroviaire SNCF entre en vigueur ce mardi 10 janvier, avec l’augmentation des prix des billets à hauteur de 5% en moyenne. Les tarifs des billets TGV InOui et Ouigo resteront gelés pour l’année.

Une augmentation qui tombe au mauvais moment. Pour lutter contre l’inflation, la compagnie ferroviaire SNCF met en application ce mardi une nouvelle grille tarifaire, augmentant le prix des billets de train à hauteur de 5% en moyenne. Une hausse annoncée dès le mois de novembre, mais qui ne touchera pas cette année les tarifs des billets TGV InOui et Ouigo.

Sont concernés par la hausse les billets de TGV et les Intercités, et également les billets achetés à la dernière minute, déjà plus chers en moyenne, représentant les billets les plus demandés et les trajets professionnels.

Si tous les billets de la compagnie ne sont donc pas concernés par cette augmentation, pour contrebalancer cette annonce, la SNCF met également en place des «ventes flash», appelées «Connect Days» à petit prix, pour des trajets compris entre le 11 et le 31 janvier.

Durant deux jours, ce sont 150.000 billets TGV InOui qui sont mis en vente au prix record de 29 euros, mais aussi des billets Ouigo à 19 euros maximum. L’objectif de la SNCF est ainsi d’amortir le surcoût énergétique, de 13% en 2023 pour la compagnie.

De nombreux changements

Autre changement important, ce sont les conditions d’échange et de remboursement. A compter du 1er février, échanger ou se faire rembourser un billet à une semaine du départ initial coûtera 19 euros, tandis que jusqu’à maintenant ce prix était valable trois jours avant le départ seulement.

Le principe est de libérer les places assez tôt pour que d'autres puissent les racheter. La SNCF a par ailleurs mis en place un «bouclier tarifaire» sur les billets les moins chers. Cela se justifie pour «les populations plus sensibles et les jeunes», a déclaré à Christophe Fanichet, PDG de l'entreprise SNCF Voyageurs.