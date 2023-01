Affaire Jubillar : que révèle l'enquête de personnalité de Cédric Jubillar ?

Cela fait maintenant plus de deux ans que Delphine Jubillar, mère de famille et infirmière de 33 ans, a disparu. Cédric Jubillar, son mari, est le seul suspect. Actuellement incarcéré, il a été soumis à une enquête de personnalité.

Un homme aux nombreux troubles. Cédric Jubillar a fait l'objet d'une étude pour davantage comprendre l'homme qui est aujourd'hui le seul suspect de la disparition Delphine Jubillar, survenue le 16 décembre 2020.

Comme le rapporte le quotidien régional La Dépêche, le rapport, remis à la justice en décembre 2022, révèle que Cédric Jubillar a été placé étant plus jeune. En cause, des violences infligées par son beau-père ainsi que des soupçons d'attouchements de la part de son grand-père. Ces faits «ont pu être vécus par Cédric Jubillar comme des rejets à répétitions d'une part, de l'injustice d'autre part», peut-on lire dans le rapport. Plus tard, il aurait été décrit comme un adolescent «fourbe» et «narquois».

addiction au cannabis et homme violent

L'homme, qui était autoentrepreneur dans le bâtiment, a commencé à fumer du cannabis à son adolescence. Une consommation qui pourrait «possiblement et illusoirement combler le manque d'amour qui génère un vide affectif chez lui». De plus, elle était également à l'origine de disputes avec Delphine, son épouse.

Selon le document, ce couple était déséquilibré. Lui est décrit comme infidèle et exubérant quand elle est discrète et effacée.

Concernant ses enfants, il est dépeint comme un père autoritaire et violent, à l'image de ce qu'il a vécu lorsqu'il était petit.

Selon les standards de la justice française, le procès de Cédric Jubillar, écroué depuis 19 mois, pourrait avoir lieu au premier semestre de 2024.