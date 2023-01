Dieudonné aurait présenté ses excuses à «la communauté juive» dans un journal franco-israélien

Dieudonné aurait présenté ses excuses à la communauté juive, ce mardi 10 janvier, dans un journal franco-israélien. Après des années de sketchs plus que douteux, l’humoriste controversé aurait souhaité demander pardon aux personnes qu’il a blessées.

Des excuses inattendues. Dieudonné, l’humoriste condamné à plusieurs reprises pour injures raciales et incitation à la haine aurait demandé pardon à ses «compatriotes de la communauté juive» qu’il a pu meurtrir avec ses propos au fil des années. Une étonnante nouvelle pourtant confirmée par l’intéressé auprès du journal Le Parisien. «Je vous confirme que cette tribune dans Israël Magazine vient bien de moi, c’est réel, ce n’est pas une fake news», a-t-il expliqué.

«J’ai décidé, après relecture bien sûr, de publier ce texte de Dieudonné qu’au départ je devais rencontrer ce soir à Paris, avec Francis Lalanne», a expliqué de son côté André Darmon, directeur de la rédaction d’Israël Magazine, au Parisien. «Après réflexion, j’ai préféré que l’humoriste écrive ce qu’il avait à dire à ceux qu’il avait tant maltraités, les Juifs, et auxquels il voulait demander pardon. Je vous laisse simplement juges, vous, lecteurs», a-t-il précisé.

Des «FAUTES ET DES EXCÈS»

C’est l’artiste Francis Lalanne qui a transmis le message, intitulé «Lettre ouverte de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala à André Darmon et à Israël Magazine» et titré «Je demande pardon», au journal franco-israélien. Ce texte, assez court et sobre, raconte comment l’humoriste reconnait qu'il a pu choquer et blesser la communauté juive à travers ses multiples interventions par le passé.

«Je tiens à demander pardon à toutes celles et ceux que j’ai pu heurter, choquer, blesser, au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m’être laissé aller au jeu de la surenchère», écrit l'humoriste de 56 ans.

«Pour toutes ces fautes et excès, je demande pardon. Mon ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie de mon monde», a-t-il ajouté sans citer d’exemples. Il a ensuite indiqué vouloir quitter la scène «en paix» avec lui-même et rappelé toutefois l’importance du rôle du rire et de la dérision dans «la restauration du lien s’est rompu».

André Darmon laisse juger ses lecteurs

De son côté, André Darmon a précisé avoir été «sollicité par Francis Lalanne, qui est un ami, et qui m’a présenté une démarche qui ressemblait à une véritable volonté de contrition». «J’ai donc opté pour une déclaration que j’ai soumise à nos lecteurs, je ne suis ni juge, ni commissaire, à eux de juger», a justifié le directeur de la rédaction d’un journal qui «défend les valeurs de l’État d’Israël, le sionisme et le judaïsme», rappelle-t-il.

Quant à la vague d’indignation et aux critiques que cette publication pourrait susciter, l’homme se défend de toute polémique, et affirme même croire en la sincérité de l’humoriste. «Je ne dois rien à personne, ni à Dieudonné, ni à quiconque, je suis un homme libre et cela me paraît sincère. Sur le plan spirituel, il faut donner sa chance à quelqu’un qui veut se repentir, mais surtout, le temps nous dira si Dieudonné était sincère, tout dépend de lui», a conclu le patron d’Israël Magazine.

Sincérité ou coup de bluff ?

S’il convient de ne pas mettre en doute de prime abord la sincérité de l’humoriste, il faut également conserver une certaine prudence à l’égard de ses propos, notamment car il a multiplié les dérapages depuis une quinzaine d'années, faisant même monter le négationniste Robert Faurisson sur la scène du Zénith en 2008.

«Entendons-nous bien, je ne cherche aucune excuse, aucune circonstance atténuante car nul n’en a lorsqu’il peut constater qu’il a nui à son prochain, je demande tout simplement pardon pour le mal que j’ai pu faire même sans le vouloir», a conclu Dieudonné dans sa lettre.