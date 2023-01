Éric Zemmour : «ceux qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables»

Au lendemain de l’annonce du projet de loi de réforme des retraites par Elisabeth Borne, Éric Zemmour a affirmé que «toutes les mobilisations sont légitimes», ajoutant que «ceux qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables».

En déplacement à Lembeye, dans le nord du Béarn, pour une visite sur le thème de la ruralité dans les Pyrénées-Atlantiques ce mercredi 11 janvier, Eric Zemmour est revenu sur la réforme des retraites annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne la veille.

«Toutes les mobilisations sont légitimes, on a le droit de ne pas être d’accord. Mais je pense que ceux qui sont pour la retraite à 60 ans sont des irresponsables. On ne peut pas la financer. Il y a des gens qui un jour sont pour, l’autre sont contre», a affirmé le président de Reconquête et ex-candidat à la présidentielle d’avril dernier.

«Ce plan du gouvernement reprend globalement mes principes, je ne vais pas critiquer ce que j’ai défendu, mais il faut aller plus loin dans les mesures sociales, l’encadrement, la globalité de cette politique pour sauver ce système de répartition», a-t-il ajouté.

Une visite pour soutenir les boulangers

Lors de son déplacement dans cette région décrite comme «une terre de conquête» sur le plan électoral par l’ex-candidat à la présidentielle, Éric Zemmour a rencontré le boulanger Pascal Wozniak, l’un des fondateurs du Collectif pour la survie des boulangeries et de l’artisanat.

«Ce boulanger, comme tant d’artisans et de commerçants, travaille dur mais ne s’en sort plus», a écrit le président de Reconquête.

