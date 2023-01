Paris : le coup de pouce de la Ville pour que les commerçants passent aux contenants réutilisables

Alors que la loi interdit depuis le 1er janvier 2023 d'utiliser des contenants non réemployables pour la restauration sur place, la municipalité parisienne entend aller plus loin et pousse les commerçants qui font de la vente à emporter à passer aux contenants réutilisables.

Une ville plus vertueuse. Alors que c'en est fini de la vaisselle jetable pour la restauration sur place, la municipalité parisienne souhaite aller plus loin et propose désormais d'accompagner les restaurants et commerces qui proposent de la vente à emporter alimentaire, afin qu'ils s'équipent de contenants réutilisables.

Un accompagnement sous deux formes

Un «accompagnement personnalisé», selon la mairie, qui se décline sous deux formes : soit la municipalité finance un test de 3 mois de consignes gratuites, avec une logistique entièrement prise en charge par des opérateurs de la consigne, tels que Green Go, En boîte le plat ou encore Mapak, soit elle aide financièrement pour réaliser des investissements.

Dans le premier cas, «nous leur proposons de tester directement des solutions clés en main, avec des contenants, un système d'encaissement spécifique ainsi que le lavage de ces contenants», explique ce mercredi Florentin Letissier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie circulaire et de la stratégie zéro déchet, qui annonce que 250 tests ont déjà été financés.

Dans le second cas, il s'agit d'un coup de pouce financier qui doit, selon l'élu écologiste, «permettre aux commerçants d'investir dans des contenants réutilisables ou alors d'adapter un local pour y mettre une plonge par exemple». Et de préciser que n'importe quel commerce peut demander l'aide «à condition de proposer de la vente à emporter alimentaire».

«L'idée, c'est de donner des clés pour comprendre le principe du réemploi et de donner des solutions d'accompagnement financier», complète l'adjoint parisien, qui a bien conscience que ce n'est pas forcément la priorité de certains commerçants «qui ne savent pas toujours ce que c'est», «qui ont beaucoup souffert de la crise» et «qui n'ont pas beaucoup de temps» à consacrer à ce qui pourrait leur paraître superflu.

Mais ce dernier est catégorique : «les commerçants ont tout intérêt à passer à la consigne, car ça leur coûte très cher d'acheter des contenants réutilisables. Avec la consigne, ils vont très vite être gagnants économiquement».

475.000 euros prévus en 2023

Si aucun objectif chiffré n'a été communiqué par la municipalité, les subventions allouées à cette question ne cessent d'augmenter, assure l'élu écologiste, qui se réjouit d'avoir vu passer son budget de 300.000 euros en 2022 à 475.000 euros en 2023.

En outre, un guide d'aide pour les commerçants parisiens souhaitant passer aux contenants réutilisables est désormais disponible sur le site de la Ville, avec la liste des solutions de consigne subventionnées par la Ville de Paris pour qu'ils puissent les tester gratuitement, alors qu'en parallèle, un guichet d’aide dédié aux demandes de subvention pour financer ces investissements a également été ouvert.

Enfin, la Ville s'inscrit ainsi «dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024», événement durant lequel «énormément de gens vont consommer de l'alimentation à emporter», anticipe l'élu, qui promet que si un nombre assez important de commerçants développent des solutions de consigne, cela évitera plein d'emballages jetables».