RATP : du nouveau sur la ligne 6, qui dit adieu à ses vieilles rames

Il y a du nouveau sur la ligne 6. A partir de ce jeudi 12 janvier, c'en est en effet fini des vieilles rames MP73 – commandées en 1973 – qui commencent à être remplacées par les MP89, jusqu'alors en circulation la ligne 4.

La ligne 6 se modernise. A partir de ce jeudi, les premières rames MP89 venues de la ligne 4 font leur apparition sur la ligne du métro parisien, dans une version rénovée. D'ici à la fin de l'année 2025, 45 de ces rames MP89 devraient venir définitivement remplacer les anciennes.

Quelques nouveautés à prévoir

Et pour s'adapter aux spécificités de la ligne 6, les rames MP89 sont passées de six voitures à cinq, «dans le but d'adapter leur gabarit aux quais, plus petits» de la ligne 100 % parisienne, qui relie Charles de Gaulle - Etoile à Nation.

De plus, elles seront équipées de portes dites «mixtes» pour s'adapter à certains arrêts, comme à Charles de Gaulle - Etoile, où les portes s'ouvrent des deux côtés de la rame. En outre, les assises, les plafonds et bien sûr, la signalétique à bord ont été rénovés, alors qu'une vidéoprotection embarquée a été installée.

Cette semaine notre #ArchiveDuMercredi nous transporte sur la @Ligne6_RATP en 1974 avec cet encart publicitaire abordant le remplacement de matériel roulant #Sprague par les #MP73, eux-mêmes, remplacés à partir de demain le 12 janvier 2023 par les MP89 après 49 ans de service. pic.twitter.com/fyahKa2ckK — Association Ademas (@Ademas_metro) January 11, 2023

Mais que les aficionados des vieux trains se rassurent : le changement va être progressif. Il sera donc encore temps dans les prochains mois de prendre en photo le vieux métro vert, passant sur le pont de Bir-Hakeim – anciennement appelé pont de Passy – avec la tour Eiffel en arrière-plan.

Plus que quelques jours pour prendre la traditionnelle photo du vieux métro qui passe sur le pont de Bir-Hakeim avec la Tour Eiffel en arrière plan ! https://t.co/RxChOs7l7X pic.twitter.com/Ih9tlLt3MC — Olivier Chauve (@OlivierChauve) January 10, 2023

Une modernisation financée à hauteur de 77 millions d'euros par Ile-de-France Mobilités (IDFM) dans le cadre de sa grande révolution des transports. Quant à la ligne 4, si elle cèdee ses rames MP89 à la ligne 6, c'est parce que son automatisation se poursuit. Dans ce cadre, elle commence à être progressivement équipée de navettes MP14, venues elles de la ligne 14.