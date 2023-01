Retraites : combien de trimestres allez-vous cotiser après la réforme, selon votre âge ?

La Première ministre Elisabeth Borne a présenté, mardi 10 janvier, la réforme tant controversée des retraites, voulue par Emmanuel Macron. L'âge légal de départ reculé, un allongement de la durée de cotisation est donc à prévoir pour les différentes générations.

Elle était attendue. Ce mardi, le gouvernement a dévoilé son projet de réforme des retraites aux Français. Point sensible de ce texte : l'âge légal de départ, relevé de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023, et ce, jusqu'en 2030.

Un trimestre de plus A partir de septembre 1961

Une hausse de deux ans, qui «concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires», comme l'a souligné Elisabeth Borne, et qui provoquera de ce fait l'allongement de la durée de cotisation.

Et les premiers concernés sont toutes celles et ceux nés à partir de l’été 1961. Ainsi si vous êtes né entre le 1er septembre et le 31 décembre de cette année, vous devrez cotiser un trimestre de plus, soit 169 contre 168 auparavant.

Pour les personnes nées en 1962, ce sera également un trimestre de plus à ajouter, tandis que les générations 1963 et 1964 en ajouteront deux.

1965 et 1966 : les plus touchés

Si vous êtes né après 1964, il faudra cotiser 172 trimestres.

Mais par rapport à l'avant réforme, certains seront plus touchés par cette augmentation que d'autres. C'est le cas des Français nés en 1965 et 1966 : ils devront ajouter trois trimestres de plus.

Deux trimestres de plus si vous êtes né en 1967, 1968 et 1969, et un, si vous appartenez aux générations 1970, 1971 et 1972, pour obtenir une retraite à «taux plein» (sans décote).

Pour rappel, cet allongement était prévu par la réforme Touraine de 2014, mais sur un calendrier moins resserré, avec un trimestre supplémentaire prévu seulement tous les trois ans jusqu'en 2035.

Enfin, même s'ils n'ont pas cotisé suffisamment au cours de leur carrière, les actifs pourront tous partir à la retraite à 67 ans, l'âge de départ à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés.

Quant aux travailleurs handicapés, ils pourront toujours partir en retraite à partir de 55 ans, et ceux en invalidité à 62 ans.