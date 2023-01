Soldes d'hiver 2023 : qu'est-ce que la méthode «BISOU» qui permet d'éviter les achats inutiles ?

Alors que les soldes d’hiver commencent ce mercredi 11 janvier, il existe une méthode qui peut s'avérer être très utile puisqu'elle permet d’éviter les achats compulsifs. Son nom : «BISOU», basé sur un acronyme. Explications.

Un «BISOU» pour des sous mieux dépensés. Attendus avec impatience, les soldes d’hiver commencent ce mercredi 11 janvier dans la majorité des départements français.

Une période de promotions et de rabais qui se traduit parfois chez certains consommateurs par des achats compulsifs, soit le fait d'acheter des choses inutiles et superflues, le tout sur fond de réductions alléchantes.

Pour consommer mieux et dépenser moins, une solution sous forme d'acronyme a été mise au point : la méthode BISOU, à savoir «B» comme «besoin», «I» comme «immédiat», «S» comme «similaire», «O» comme «origine» et «U» comme «utile».

Ce concept a été imaginé par Marie Lefèvre et Herveline Verbeken, autrices du livre «J'arrête de surconsommer ! - 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque !». Il consiste ainsi en un moyen mnémotechnique très simple et facile à retenir à nous poser toutes les questions utiles avant de faire un achat.

«B» comme «Besoin»

À l’heure où l’achat régulier est devenu une norme, le renouvellement de la garde-robe une dizaine de fois par an n’est pas vraiment indispensable.

À travers la lettre B, la méthode s’attaque à l’aspect psychologique. En effet, les consommateurs impulsifs doivent, avant toute chose, définir leurs besoins. En effet, nos achats sont souvent liés à un besoin de réconfort, d’estime ou encore de changement.

Après avoir repéré son besoin, il faut le prendre en compte, mais sans passer à l'acte. La probabilité qu'un achat comble l'aspect psychologique est proche du néant.

«I» comme «Immédiat»

Concernant la lettre I, c’est la question suivante qui se pose : «en ai-je immédiatement besoin ?». Si les soldes ont une durée limitée et poussent les consommateurs à agir rapidement, la sensation d’avoir «raté son achat» à cette période de l’année n’est que provisoire.

Concrètement, ne pas acheter un ordinateur ou un pull car il est moins cher provoque une sensation désagréable qui disparaît rapidement. Il ne faut pas oublier que ces articles peuvent être achetés plus tard dans l’année.

De même pour les fruits et légumes disponibles dans les rayons de grandes enseignes toute l’année. Il est préférable d’attendre la bonne saison, ou le bon moment, pour les consommer. Cela permet de satisfaire davantage les besoins nutritionnels.

«S» comme «Similaire»

Avant d’effectuer son achat, on se pose rarement la question suivante «ai-je déjà un article semblable qui pourrait faire l’affaire ?». Pourtant, la réponse est très utile. On se dirige toujours et inconsciemment vers les mêmes produits sans pourtant passer en revue sa garde-robe, privilégiant ainsi certains types d’articles.

De ce fait, on se retrouve dans la plupart des cas avec «des doublons» dont on n’a pas vraiment besoin.

«O» comme «Origine»

Après avoir dressé une liste de besoins, il est temps de passer à l’action. Mais, là encore, des questions primordiales se posent sur l’origine du produit et de ses composants, le but étant de limiter son empreinte écologique et de préserver la planète.

Ces questions peuvent concerner «la matière» du produit, les ressources nécessaires à sa fabrication ou encore les conditions liées à celle-ci.

«U» comme «Utile»

Dernière étape avant de se rendre en magasin, il est important d’évaluer la longévité du produit. En effet, certaines occasions nécessitent des achats de produits qui vont servir qu’une seule fois. Dans ce cas, il est préférable de se tourner vers «le troc».

Des sites permettent ainsi d’échanger des objets contre des monnaies collaboratives. Une façon de s'entraider et de rallonger la durée de vie d'un produit.