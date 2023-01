Attaque à la gare du Nord à Paris : le suspect en garde à vue pour tentative d'assassinat

L'homme ayant blessé six personnes mercredi matin à la gare du nord, à Paris, a été placé en garde à vue, dans la soirée, pour tentative d’assassinat, apprend-on ce jeudi. D’après le parquet, l’état de santé du suspect a été jugé compatible avec une telle mesure.

La préméditation se confirme. L'homme ayant blessé six personnes, dont une grièvement, mercredi 11 janvier au matin à la gare du nord, à Paris a été placé en garde à vue le soir même pour tentative d’assassinat, apprend-on ce jeudi.

Le suspect avait été hospitalisé après avoir été blessé par balles par des policiers lors de son attaque.

Selon le parquet, son état de santé a été jugé compatible avec une telle mesure. Les vérifications se poursuivent pour connaître la vraie identité du suspect.

Mercredi matin, l’homme avait été hospitalisé après avoir été touché à deux reprises au thorax et une fois au bras. Dans un communiqué publié mercredi soir, Laure Beccuau, procureure de la République, a expliqué que l’arme utilisée par le suspect était «un crochet métallique dont la partie la plus longue se termine en pointe, entouré sur sa majeure partie d’une ficelle permettant une meilleure prise en main».

Selon les premières investigations, «le mis en cause s’est soudainement mis, sans raison apparente à ce stade, à frapper une première victime avec son arme, victime à laquelle il a asséné une vingtaine de coups».

Au total, six personnes ont été blessées lors de cette attaque dont deux usagers de la gare parisienne âgés de 36 et 41 ans, un policier de la PAF âgé de 46 ans et trois femmes de 40, 47 et 53 ans.