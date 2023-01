Essonne : un policier qui avait consommé des champignons hallucinogènes au Nouvel an interpellé nu 10 jours plus tard

Un policier de 29 ans a été interpellé dimanche 8 janvier à Viry-Châtillon (Essonne), alors qu'il courait nu le long d'une route, sous les effets de champignons hallucinogènes, apprend-on du Parisien.

Une histoire à peine croyable. Un policier a été interpellé dimanche 8 janvier à Viry-Châtillon (Essonne), alors qu'il courait complètement nu, en pleine rue, dans un état second.

Cet agent de 29 ans, qui travaille au tribunal judiciaire de Paris, était sous l'emprise de champignons hallucinogènes, qu'il avait consommé le soir du Nouvel an, explique Le Parisien.

Alertés par des témoins vers 12h, les policiers de cette commune de l'Essonne l'ont trouvé au niveau d'un rond-point. Nos confères précisent que son short était baissé sur ses mollets et qu'il était sans chaussures. L'agent a ensuite été interpellé pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires de biens publics.

l'agent hospitalisé

En plein «bad trip» (intoxication aiguë liée à la prise de drogue, NDLR) le policier a été conduit à l’hôpital de Longjumeau (Essonne). Il a été immédiatement placé en garde à vue mais un médecin a estimé que son état n’était pas compatible avec une incarcération et l'a mis sous sédatifs. De ce fait, la garde à vue a été levée et celle-ci «n’avait toujours pas repris», ce mercredi 11 janvier, a indiqué le parquet d’Évry.

Dans le cadre des investigations, la compagne du policier a confirmé la version selon laquelle il avait consommé des champignons hallucinogènes le soir du Nouvel an et que les effets de cette consommation n’étaient toujours pas redescendus, plus une semaine plus tard. Lors d’une perquisition au domicile du policier, 7,3 g de résine de cannabis ont par ailleurs été découverts.