Grèves sur les retraites : Elisabeth Borne appelle les syndicats à «ne pas pénaliser les Français»

Alors que la mobilisation s’organise pour protester contre la très controversée réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne a appelé ce jeudi, en marge d'un déplacement à Disneyland Paris, les syndicats à «ne pas pénaliser les Français».

Une situation qui prend de l’ampleur, et que le gouvernement ne souhaite voir s’envenimer. Deux jours après avoir dévoilé son projet de loi sur les retraites, et alors que de nombreuses mobilisations commencent d'ores et déjà à se profiler, la cheffe du gouvernement a tenté d'apaiser l'animosité qui règne et a appelé les syndicats à «ne pas pénaliser les Français» dans leur grève contre la nouvelle réforme.

En marge d'un déplacement à Disneyland Paris, dans l'une des plus grandes ombrières photovoltaïques d'Europe, actuellement en construction, la locataire de Matignon a admis ce jeudi «un droit de grève» et «un droit à manifester» mais a toutefois tenu à rappeler «qu'il était important de ne pas pénaliser les Français». «On peut faire grève, mais il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens», a-t-elle prévenu.

Ces propos interviennent quelques heures après l'annonce des syndicats CGT de la branche pétrole qui ont appelé à plusieurs mouvements de grève les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février et avec «si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage».

Une situation que l'exécutif redoute et cherche à éviter à tout prix : «on est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude notamment sur l'inflation. Trouvons des modes d'action qui ne pénalisent pas nos concitoyens», a souhaité Elisabeth Borne.

Pour rappel, en septembre dernier, une vaste mobilisation de près d'un mois, avec l'arrêt de raffineries et le blocage de dépôts, avait provoqué d'importantes difficultés d'approvisionnement en carburant en France.