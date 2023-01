Sondage : près de 9 Français sur 10 pensent que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes

Près de neuf Français sur dix (87%) estiment que la justice française est trop laxiste avec les multirécidivistes, selon un sondage CSA pour CNEWS, diffusé ce jeudi 12 janvier.

Les exemples ne manquent malheureusement pas dans l’actualité pour analyser le résultat de l’étude. Sans parler des cas liés au trafic de drogues, aux infractions en voiture ou aux vols, les actes d’agressions ou de viols par des individus se trouvant dans cette situation sont réguliers.

En octobre dernier, à Angers, un homme déjà condamné à trois reprises pour viol, tentative de viol et agression sexuelle (il avait été condamné à 10 ans de réclusion en 2017), avait profité de son suivi en milieu ouvert pour tenter de violer à nouveau une jeune femme. Un mois auparavant, un autre ayant 21 mentions à son casier judiciaire avait été condamné pour agression sexuelle sur une lycéenne, dans les Alpes-Maritimes. Il profitait d’un aménagement de peine à ce moment-là et n’a reçu qu’une nouvelle peine d’un an de prison ferme, dont quatre mois avec sursis probatoire.

Les cas se font aussi nombreux concernant les personnes multirécidivistes et en situation irrégulière, face auxquels la justice française se retrouve parfois impuissante.

La question rassemble tous les âges et les affinités politiques

Dans ce contexte, toutes les catégories d’âge interrogées lors du sondage ont dénoncé le laxisme de l’institution. Les 18-24 ans sont 84% à pointer ce problème, les plus de 50 ans, 87%.

Même en séparant les sondés en fonction de leurs opinions politiques, le constat est le même. Ainsi, les personnes les moins enclines à juger la justice laxiste envers les multirécidivistes sont les partisans d’Europe Ecologie-Les Verts, mais ils restent tout de même 72% à le penser. Ils sont 75% du côté de LFI.

Les macronistes sont 87% à pointer ce laxisme, tandis qu’à droite, les scores explosent. Ainsi, 95% des sympathisants Les Républicains déplorent ce problème et 97% de ceux du Rassemblement national et de Reconquête.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 10 au 11 janvier 2023, sur un panel représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.