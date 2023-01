Transports, carburants, éducation… A quoi s’attendre pour le mouvement de grève du 19 janvier ?

La grève contre la réforme des retraites doit démarrer en grande pompe jeudi 19 janvier, ont prévenu les syndicats. Certains secteurs, comme les transports ou l’éducation, devraient être particulièrement touchés. A quoi faut-il s’attendre ?

La présentation de la réforme des retraites sitôt terminée, les appels à la mobilisation ont fleuri. Mardi, la CFDT, Force ouvrière, la CGT, l’Unsa, la CFE-CGC, Solidaires, la CFTC et la FSU se sont réunis pour harmoniser leur réponse et leurs actions. Il a été convenu qu'une mobilisation massive sera organisée jeudi 19 janvier. L’objectif a même été fixé : «si on n’atteint pas le million de manifestants, ça va être compliqué», a déclaré le président de la CFTC, Cyril Chabanier. Alors, à quoi s’attendre ?

Transports

Dans les transports, la mobilisation s’annonce particulièrement forte, pour défendre les avantages des régimes spéciaux du secteur. L’objectif est même d’atteindre une journée à «zéro transport» à la RATP, même si cela semble peu probable. Reste que cette volonté montre bien les difficultés qui attendent les clients de la régie.

Du côté de la SNCF (dont les salariés embauchés avant 2020 sont toujours sous régime spécial), l’intersyndicale a appelé à une «grève puissante» pour le 19 janvier. Les termes de «journée coup de poing» ont été lancés, pour définir la volonté de cette action. Il reste cependant difficile d’estimer concrètement les proportions de trains supprimés ou mis en difficulté.

Carburant

La branche carburant de la CGT a l’intention de faire envenimer la situation dans les raffineries, pour bloquer les sorties de carburants, a-t-elle annoncé. Un mouvement de grève doit durer 24 heures le 19 janvier, puis 48 heures le 26 janvier et 72 heures le 6 février. Ce dernier jour, le mouvement pourra être reconductible, avec, «si nécessaire, l’arrêt des installations de raffinage», a déjà menacé le coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies.

En résumé, si aucun problème ne devrait survenir le 19 janvier du côté des carburants, la situation pourrait devenir plus compliquée si le mouvement dure longtemps.

Energie

Le secteur des industries électriques et gazières est lui aussi sous un régime spécial de retraite. Ses syndicats ont donc prévu de défendre leurs avantages. Ils doivent se réunir lundi mais promettent déjà une forte mobilisation. Dans un contexte de crise de l’énergie, la CFE-CGC a cependant indiqué au Figaro que «nous ne souhaitons pas forcément réaliser de coup d’éclat. Cela pourrait nous desservir», selon son président.

Education

Les enseignants devraient de leur côté suivre largement la mobilisation du jeudi 19 janvier. Il faut s’attendre à des cours non assurés et des classes fermées. Dans les lycées professionnels, qui luttent aussi contre le projet de réforme d’Emmanuel Macron, des établissements entiers pourraient aussi voir leurs portes fermées cette journée.