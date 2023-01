Grève du 19 janvier contre la réforme des retraites : tous les syndicats de police présents à la manifestation

Tous les syndicats de police participeront avec leur centrale syndicale respective à la manifestation unitaire prévue le jeudi 19 janvier prochain à Paris pour s’opposer à la réforme des retraites.

Une mobilisation de plus en plus générale. Tous les syndicats de police participeront à la manifestation organisée contre la réforme des retraites le 19 janvier.

En effet, le bloc syndical majoritaire, composé de 13 syndicats de policiers et personnels techniques, scientifiques et administratif, et conduit par Alliance-CFE-CGC et Unsa police, ont appelé à la participation au rassemblement de jeudi prochain, avec un slogan clair :«On ne touche pas au statut spécial des policiers».

#Retraites : Le bloc syndical se joint au mouvement et appelle à rejoindre le cortège sous les bannières UNSA Police FASMI et Alliance Police Nationale CFE-CGC, le 19 janvier à 12h00, place de la République ! #mobilisation pic.twitter.com/K4ZvB5UD2I — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) January 11, 2023

Un droit à conserver

Chaque syndicat défilera sous la bannière de sa centrale.

Pour rappel, les policiers ne bénéficient pas d'un régime spécial. Considérés comme des «catégories actives», ils ont droit à un départ anticipé en raison de «leur exposition aux risques».

Ce droit est conservé mais, avec la réforme, les policiers ne pourront faire valoir leur droit à la retraite qu'à 54 ans ou 59 ans selon le métier exercé, contre 52 et 57 ans actuellement.

La grève contre la réforme des retraites doit démarrer en grande pompe le 19 janvier prochain. Certains secteurs comme les transports ou l'éducation devraient être particulièrement touchés.