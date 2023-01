«Mon master» : calendrier, vœux... Tout savoir sur le nouveau site d’affectation universitaire

Le ministère de l’Enseignement supérieur a officialisé, ce vendredi 13 janvier, sa nouvelle plate-forme d’affectation «Mon master» destinée aux bacs +3. Elle sera mise en ligne à partir du 1er février.

Un nouvel outil d'orientation pour les étudiants. Annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau en septembre, la nouvelle plate-forme nommée «Mon master», et qui doit faciliter l'affectation des étudiants à la recherche d'un master, vient d'être lancée, ce vendredi 13 janvier, avec l'objectif de résorber les tensions entre offre et demande à l'université.

Dépot des candidatures a partir du 22 MARS

Cette nouvelle plate-forme, intitulée monmaster.gouv.fr, est destinée aux diplômés de bac+3 candidats en master et sera mise en ligne le 1er février.

Les étudiants pourront ensuite y déposer leur candidature à partir du 22 mars et jusqu'au 18 avril. L'admission des candidats se fera du 23 juin au 21 juillet.

Depuis plusieurs années, des centaines d'étudiants ayant validé leurs trois années de licence ne trouvent aucune faculté pour les accueillir afin de poursuivre leur cursus universitaire, d’où la nécessité de mieux les orienter.

MÊME PRINciPE QUE PARCOURSUP

A travers cette nouvelle plate-forme, chaque candidat pourra inscrire ses voeux et les établissements examineront les dossiers avant d'en retenir certains et d'en refuser d'autres.

Comme Parcoursup pour l'entrée dans l'enseignement supérieur, charge ensuite à l'étudiant d'accepter ou non les propositions qui lui sont faites. Lors de l'ouverture de la phase de candidatures, les demandes pourront se faire «à partir d'un dossier commun, sur 15 masters en formation classique et 15 masters en formation en alternance», indique ce vendredi le ministère dans un communiqué.

Les candidatures «ne seront pas hiérarchisées par les candidats, de façon à ce que les étudiants ne s'autocensurent pas et gardent la main tout au long du processus d'admission», assure-t-il.

Le processus d'examen des dossiers «s'appuiera, comme aujourd'hui, sur l'appréciation du projet des candidats, de leur motivation, de leur parcours et des relevés de notes».

Ce nouveau système résulte d'une concertation avec les organisations représentatives des étudiants et des établissements. «Il n'existe pas d'algorithme ou d'outils d'aide à la décision pour les formations : monmaster.gouv.fr n'est pas autre chose qu'une plate-forme facilitant la mise en relation entre les candidats et l'offre de master», précise le ministre. Les prochaines années, de nouvelles formations en master devraient être ajoutées pour enrichir la plateforme.