Transports franciliens : la RATP et la SNCF tablent sur des recrutements avec l'objectif d'un retour à la normale

A l’issue d’un conseil d’administration exceptionnel d’Île-de-France Mobilité (IDFM), qui s’est tenu ce vendredi 13 janvier, la RATP et la SNCF ont dévoilé un plan d’action pour améliorer la situation des transports publics franciliens. L’embauche en est le principal levier.

Doubler les embauches par rapport à 2022. Un objectif «ambitieux» dont Jean Castex, actuel PDG de la RATP, s’est félicité ce 13 janvier, lors d’une conférence de presse. «Je vous annonce qu’en 2023, nous comptons recruter 4.500 personnes, dont 2.500 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro», a-t-il précisé.

«Nous avons la nécessité d’anticiper les besoins suscités par les Jeux olympiques et paralympiques», a souligné l'ancien Premier ministre. Pour cela, «nous activons tous les leviers : politique de recrutement, recours à l’alternance, dispositifs de formation internes accrus», a-t-il asséné.

L’état des transports franciliens pointé du doigt

Ce plan de recrutement vise à améliorer la situation sur le réseau francilien. Depuis la fin de l'été 2022, la RATP est pointée du doigt pour la dégradation de son offre de bus mais aussi de métro.

Un quart des bus prévus n'était pas au rendez-vous. La dégradation a commencé à déteindre sur le métro où certaines lignes ont connu de nombreuses perturbations. En cause : un manque de personnel, un absentéisme en hausse et une grève touchant certains ateliers de maintenance.

En septembre et octobre, la RATP indique avoir réalisé «environ 93,3 % de l'offre commandée par IDFM» sur le métro. Une situation qui a débouché sur des temps d'attente plus longs et de nombreux désagréments pour les usagers.

Des problèmes récurrents et vivement critiqués, alors que le prix du passe Navigo a augmenté cette année. Valérie Pécresse a toutefois rappelé que le nombre de lignes en difficulté avait été divisé par deux entre septembre et janvier.

La SNCF annonce 900 recrutements

De son côté, la SNCF, qui opère certains RER et l'ensemble des lignes du Transilien, devrait embaucher 900 personnes supplémentaires l’année prochaine pour assurer la modernisation du réseau.

«Face aux défaillances d’infrastructures, on a besoin d’un important volume de travaux», a précisé Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, lors de la même conférence de presse. Précisant qu’en 2022, 99,8 % des travaux ont été rendus à l’heure et n’ont ainsi pas perturbé la ponctualité des lignes.

La SNCF dit atteindre un taux de ponctualité dépassant les 90 % mais avec des disparités. La ligne D et le nord de la B (la partie sud étant exploitée par la RATP) sont les mauvais élèves du réseau.

En décembre, le niveau de fréquentation des trains de banlieue est revenu à entre «85 et 90 %» de celui de l'avant-Covid, selon la patronne du Transilien, Sylvie Charles. Les causes d'irrégularité sont surtout liées à l’infrastructure vétuste, a-t-elle avancé.