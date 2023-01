Adrien Quatennens : pour Anne Hidalgo, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sont «une honte absolue»

Dans un entretien accordé au Parisien et publié ce samedi 14 janvier, la maire de Paris Anne Hidalgo a vivement critiqué l'attitude de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du député Adrien Quatennens.

Une déclaration qui vient mettre un peu plus de discorde à gauche. Anne Hidalgo a qualifié de «honte absolue» l'attitude de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Adrien Quatennens. Le fondateur de la France insoumise avait déclaré que le député du Nord, condamné pour violences conjugales, avait eu raison de retourner à l'Assemblée nationale.

Des déclarations qui avaient déjà été vivement critiquées dans les rangs de la Nupes et même de LFI, certains parlementaires appelant à son exclusion définitive de l'Hémicycle. «Il a été puni, nous avons été punis, alors même que nous avions pris les décisions», disait également Jean-Luc Mélenchon, tout en admettant que le député devait «regagner ses galons».

Pour rappel, Adrien Quatennens avait reconnu une gifle contre son épouse, avant d'être condamné à quatre mois de prison avec sursis. Suspendu par son groupe parlementaire jusqu'en avril, il est revenu à l'Assemblée en tant que non-inscrit.

Il est inacceptable qu'un élu de la république condamné pour violence conjugale siège sur les bancs de l'AN.



Il est inacceptable qu'un élu de la république condamné pour violence conjugale siège sur les bancs de l'AN.

Face à un tel mépris envers les victimes, je porterai avec mon groupe parlementaire une proposition de loi visant à créer une peine complémentaire d'inéligibilité .

«Entendre quelqu’un qui se veut le leader de la gauche nous expliquer que c’est un sujet privé et qu’il faut laisser son copain tranquille, c’est trente ans de féminisme sur lesquels on s’assoit», a-t-elle assuré dans les colonnes du Parisien. Avant d'ajouter qu'elle «ne veux plus d’un système patriarcal avec la violence que cela représente».

La première édile a également estimé que «la France insoumise est un parti non démocratique (...) On n’arrivera jamais à gagner à nouveau dans le pays si on se range derrière cette pensée-là et cette méthode-là». Elle appelle également à «refonder le PS en ouvrant les portes et les fenêtres».

Une déclaration qui trouve également écho pour l'élection du nouveau premier secrétaire du parti. Anne Hidalgo soutient Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen face à Olivier Faure qui est candidat à sa propre succession.