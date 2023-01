Suicide de Lucas : des funérailles en toute intimité organisée ce samedi

Le petit Lucas, 13 ans, sera enterré ce samedi 14 janvier à Epinal, dans les Vosges. Le garçon s’est suicidé une semaine plus tôt à Golbey, à cause du harcèlement et de l’homophobie qu’il subissait au collège.

Victime de harcèlement sur fond d’homophobie, Lucas s’est donné la mort le samedi 7 janvier.

À Golbey, dans les Vosges, la population est toujours en deuil. La perte dramatique du petit Lucas, 13 ans, ne passe pas. Les habitants du village devraient lui rendre un dernier hommage aujourd'hui, lors de la cérémonie funéraire.

Les obsèques vont se dérouler à Epinal, dans un cadre réservé aux proches de la famille. Les parents du jeune garçon ne se sont pas exprimés dans les médias mais selon une radio locale, ils ont demandé à ceux qui souhaitent venir de porter un signe LGBT.

Une cellule psychologique a été mise en place depuis le lundi 9 janvier.

Dans son journal intime, Lucas avait exprimé sa volonté de se suicider

Le procureur de la République d’Epinal a déclaré en conférence de presse, ce vendredi 13 janvier, que le petit Lucas avait exprimé «sa volonté de mettre fin à ses jours» dans son «journal intime».

Le collégien était victime de harcèlement et d’insultes homophobes dans son quartier, mais surtout dans son établissement scolaire. Ses parents étaient au courant et ont régulièrement demandé de l’aide à la direction du collège.

Des demandes «immédiatement prises au sérieux par les équipes du collège», d’après le rectorat.