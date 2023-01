Dépression Gérard : cinq départements placés en vigilance orange pour vent violent

Ce dimanche 15 janvier, Météo-France a placé cinq départements français en vigilance orange pour vent violent. Les premières perturbations, provoquées par la dépression Gérard, sont attendues dans la nuit.

La nuit risque d’être agitée. Météo-France a placé, ce dimanche après-midi, cinq départements du nord-ouest en vigilance orange pour vent violent. «En soirée de dimanche, un «creusement» dépressionnaire est attendu en entrée de Manche. Il sera associé à un violent coup de vent concernant un grand quart nord-ouest du pays en cours de nuit de dimanche à lundi. La localisation et l'intensité des plus fortes rafales est encore à affiner», a précisé le service météorologique.

Sont concernés par cette alerte le Finistère, les Côtes d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et la Loire Atlantique. Ces rafales de vent tempétueuses sont provoquées par la dépression nommée Gérard.

Dès la nuit prochaine la circulation d'une dépression "#Gérard" qui va se creuser rapidement depuis l'entrée de Manche apportera des rafales de vent tempétueuses sur une partie Nord-Ouest du pays. Restez bien informés de l'évolution de la vigilance.

https://t.co/CSYEovUfXB pic.twitter.com/zpTssYHpHv — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 15, 2023

«Cette dépression va d'abord générer un premier épisode pluvio-venteux sur les départements bretons puis sur les départements des Pays de la Loire et enfin du Centre-Val de Loire en fin de nuit de dimanche à lundi. Les rafales attendues à son passage seront orientées de sud-ouest de 100 à 120 km/h près des littoraux et de 80 à 90 km/h à l'intérieur des terres avec des pointes locales pouvant atteindre voire dépasser les 100 km/h», a noté Météo-France.

«Sur les départements à l'est des Pays de la Loire et sur ceux du Centre-Val de Loire, des phénomènes tourbillonnaires locaux sont possibles au passage de ce premier épisode. Il est aussi à noter qu'à l'arrière de ce premier passage venteux, sur les côtes de la Loire Atlantique et de la Vendée, les rafales instables de l'ordre de 100 à 120 km/h se maintiendront près des littoraux jusqu'en fin de nuit de dimanche à lundi», a-t-il ajouté.

Une deuxième épisode attendu lundi

Les perturbations devraient continuer dans la matinée du lundi et un deuxième épisode venteux est attendu par Météo-France notamment en Normandie et sur le nord de l'Ille-et-Vilaine, le nord de la Mayenne et de la Sarthe puis sur l'Eure-et-Loir.

«Des rafales de l'ordre de 100 km/h sont attendues. Ces rafales seront de nord-ouest et ont un potentiel venteux plus fort qu'au premier épisode. Ainsi, près des littoraux normands, il est possible que les rafales atteignent jusqu'à 120 voire 140 km/h», a expliqué Météo-France.