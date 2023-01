JO 2024 : des «olympistes» bientôt créées pour relier les sites olympiques entre eux

Annoncées par la maire de Paris Anne Hidalgo lors de ses vœux aux élus, des pistes cyclables censées relier les principaux sites des Jeux Olympiques de Paris 2024 entre eux seront bientôt créées dans la région. Baptisées «olympistes», elles resteront «en héritage» après les JO.

A la demande des associations cyclistes, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé en ce début d'année la création de nouvelles pistes cyclables qui relieront les sites olympiques entre Paris et la Seine-Saint-Denis, où se trouvent bon nombre d'infrastructures des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Des nouvelles pistes cyclables

«Début février, nous dévoilerons également la carte des "olympistes" que les associations vélos nous ont proposées et avec lesquelles nous travaillerons en lien étroit», a ainsi annoncé Anne Hidalgo ce mardi 10 janvier, expliquant qu'il s'agissait de «nouvelles pistes», qui «relieront les sites olympiques» et «resteront en place après les Jeux».

En outre, pour 2023, l'élue socialiste a annoncé la construction «de 45 kilomètres de pistes cyclables», dont certaines sont déjà en travaux comme dans la rue du Renard dans Paris Centre, sur la rue Lafayette dans les 9e et 10e arrondissements ou encore avenue Parmentier dans le 11e.

Et la maire d'énumérer toutes les autres pistes qui devraient également voir le jour cette année : «boulevard du Palais dans Paris Centre, sur le boulevard Saint-Michel et rue Saint-Jacques dans le 5e, rue de Londres dans le 8e, avenue d'Ivry dans le 13e, avenue du Général Leclerc dans le 14e, rue de Vaugirard dans le 15e, rue du général Niox dans le 16e ou encore rue de Meaux dans le 19e arrondissement».

Un «Code de la rue» rédigé en parallèle

Consciente des tensions qui existent aujourd'hui à Paris, entre tous les différents usagers de l'espace public, qu'ils soient piétons, automobilistes, cyclistes ou encore conducteurs de trottinettes, l'édile prévoit la rédaction d'un «Code de la rue», annoncé pour juin 2023.

Evoquant l'une des principales préoccupations des Parisiens, qui «concerne la sécurité routière et la difficile cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les trottinettes, les taxis, les véhicules de livraison et les bus», Anne Hidalgo a estimé que «ça n'allait pas» et a souhaité que les problèmes soient «réglés».

C'est justement à ça que doit service ce «Code de la rue», qu'elle a qualifié de «déclinaison à Paris de notre code de la route national». «L'Assemblée citoyenne a déjà commencé à travailler dessus», a-t-elle ajouté, expliquant que le sujet serait pris «à bras-le-corps» avec, «dès le mois de février, un premier grand rendez-vous associant habitants, experts, partenaires publics comme privés».