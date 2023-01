Seine-Maritime : démantèlement de la plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France

Des tonnes de tabac manufacturé contrefait ont été découvert dans un atelier de confection illégal de cigarettes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), a-t-on appris ce dimanche.

Une grosse prise pour les enquêteurs. Les gendarmes de Seine-Maritime ont annoncé ce dimanche le démantèlement d'une importante fabrique de cigarettes contrefaites, jeudi dernier, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, une commune proche de Rouen.

La Section de Recherches (SR) de Rouen avait suivi une information d'Europol sur le signalement d'un endroit suspect, où se succédaient les poids-lourds, afin de charger leurs remorques.

Sur place, les gendarmes découvrent une véritable fabrique de cigarettes contrefaites, divisée en trois zones : production, stockage et une zone de vie où les «travailleurs» pouvaient dormir et vivre en totale autonomie. Neuf individus, tous de nationalité étrangère, sont interpellés et placés en garde à vue. Âgés de 21 à 55 ans, ils sont pour la majorité d'entre eux des ressortissants moldaves, impliqués dans un trafic international de tabac.

Dans le détail, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits contrefaits, parmi lesquels 55 tonnes de tabac manufacturé contrefait (principalement conditionné en cartons de cartouches de cigarettes), 50 tonnes de produits contrefaits servant à la confection des paquets de cigarettes (étiquettes, papiers, filtres, emballages, colle...) et 18 tonnes de résidu de tabac et déchets de cigarettes.

Le samedi 14 janvier 2023, en fin d’après-midi, les neuf personnes mises en cause dans ce dossier ont été présentées au palais de justice de Paris en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.

Parmis eux, quatre individus se sont vus notifier une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) au regard de leur situation irrégulière.