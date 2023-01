Jordan Bardella : «la CGT et les autres syndicats sont complices de la politique d'Emmanuel Macron»

S'exprimant sur la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites dans la Matinale de CNEWS, le président du RN Jordan Bardella a qualifié les syndicats de «complices de la politique d'Emmanuel Macron».

Jordan Bardella, président du RN, s'en est pris aux syndicats ce lundi matin sur CNEWS, à quelques jours de la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites.

«Les syndicats, dans un esprit de sectarisme qui les caractérise, ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas la présence du RN», a regretté Jordan Bardella, qualifiant la manifestation de «politisée».

«La CGT, M. Martinez et l'intégralité des patrons de syndicats sont complices de la politique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas marcher dans la rue comme des tartuffes après avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle», a-t-il lancé.

Sans appeler à se joindre aux manifestants, le président du RN a promis de «mener le combat à l'Assemblée» pour lutter contre un projet «de casse sociale».