Trains : tout savoir sur Renfe, cette compagnie espagnole qui débarque en France

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé lundi 16 janvier qu'elle allait lancer ses trains à grande vitesse en France sur les lignes Madrid-Marseille et Barcelone-Lyon «avant l'été». Voici ce qu'il faut savoir sur cet acteur du rail.

Renfe débarque dans l'Hexagone. Bien connue de l'autre côté des Pyrénées, la compagnie ferroviaire espagnole a annoncé lundi qu'elle allait lancer ses trains à grande vitesse en France sur les lignes Madrid-Marseille et Barcelone-Lyon, et ceci «avant l'été». Aucune date précise n'a toutefois été communiquée.

Dans ce contexte, la Renfe a réalisé lundi 16 janvier son premier test sur la ligne Barcelone-Lyon qui passe notamment par Montpellier (Hérault). Concrètement, la compagnie espagnole a pour intention d'assurer à terme deux allers-retours par jour entre Barcelone et Lyon et entre Madrid et Marseille.

Elle doit encore former ses cheminots pour pouvoir faire circuler ses trains sur les lignes françaises, après avoir obtenu les certificats de sécurité pour les deux lignes.

Barcelone-Paris en ligne de mire ?

La représentante de la Renfe en Catalogne (nord-est) Mayte Castillo avait indiqué fin décembre l'intention de la compagnie espagnole d'exercer sur la ligne Barcelone-Paris «à plus long terme».

Rivale de la Renfe, la compagnie française SNCF a lancé en 2021 des TGV à bas coûts Ouigo sur le marché espagnol. Une décision dénoncée à l'époque par Renfe qui a donc demandé les autorisations sur les tronçons français qu'elle exploitait déjà.

Après onze mois de bataille, les demandes ont été acceptées par la France car l'Espagne menaçait de déposer «un recours à Bruxelles contre la résistance française» avait annoncé la secrétaire d'Etat chargée des Transports, Isabel Pardo de Pardo.

Dans cette bataille du rail, la SNCF a par ailleurs mis fin en décembre au partenariat qui la liait depuis 2013 à la compagnie espagnole et exploite désormais toute seule les TGV Paris-Barcelone.

L'arrivée de cette nouvelle compagnie est dûe à la libéralisation du transport ferroviaire en Europe, qui a notamment permis à la compagnie italienne Trenitalia d'arriver sur le marché français.

Trenitalia est déjà présente en France depuis un peu plus d'un an sur la ligne Paris-Milan via Lyon.

Du côté de la Renfe, cette libéralisation a d'ailleurs fait que la compagnie espagnole a perdu du terrain sur son son propre sol : Ouigo, filiale discount de la SNCF représente ainsi désormais 29 % du marché espagnol et Iryo, nouvel opérateur premium, a vu le jour en novembre.

Reste que pour le consommateur, cette ouverture à la concurrence a fait baisser les prix de 43 % sur le trajet Madrid-Barcelone. Cependant, sur les lignes où il n'y a pas encore de concurrence le coût du billet a augmenté de 14 %, d'après le comparateur Trainline.