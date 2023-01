Voici les deux zones les plus émettrices de gaz à effet de serre de France

Dans sa volonté de décarboner l’industrie française, le ministre du secteur, Roland Lescure, doit se rendre ce lundi à Dunkerque, afin de soutenir le plan qui doit toucher les deux zones les plus émettrices de gaz à effet de serre du pays, l’une au nord et l’autre au sud de l’Hexagone.

Le gouvernement veut faire la chasse aux émissions de gaz à effet de serre et a repéré les deux zones du pays qui en relâchent le plus. Il s’agit des bassins industriels de Dunkerque (Nord) et de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Tous deux affichent des particularités communes, puisqu’ils englobent un immense port (le premier du pays pour Marseille-Fos, le troisième pour Dunkerque) et une très importante concentration d’entreprises pétrochimiques, métallurgiques et sidérurgiques. Ils constituent également des terminaux méthaniers.

21% des émissions industrielles de CO2 du pays pour Dunkerque

A lui seul, le bassin de Dunkerque représente ainsi 21% des émissions industrielles de CO2 du pays. Le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, s’y déplace ainsi ce lundi, pour soutenir le plan de décarbonation lancé par le gouvernement. Une aide de 13,6 millions d’euros est engagée, pour étudier les façons d’y parvenir.

L’entourage du ministre a ainsi expliqué à l’AFP qu’il s’agissait de trouver des procédés de fabrication différents (qui n'émettent pas de CO2), pour des activités comme la sidérurgie, la fabrication de ciment ou de chaux. Le but est notamment de remplacer les énergies fossiles par des procédés utilisant de l'hydrogène décarboné, mais aussi de capturer le CO2 émis par les activités industrielles pour le séquestrer dans le sous-sol ou le transformer.

Il est aussi question de mettre en place des réseaux de chaleur récupérée autour d'activités nécessitant des fours et une très haute intensité énergétique.

Ces projets s’appellent DKarbonation à Dunkerque et Syrius à Fos-sur-Mer.