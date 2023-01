Météo : 17 départements placés en vigilance orange

Alors que la tempête Gérard s’éloigne, 17 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France ce mardi 17 janvier. Le Sud-Ouest et la Corse sont majoritairement touchés.

Une situation qui ne s’améliore pas. Ce mardi 17 janvier, Météo France a placé 17 départements en alerte orange, notamment pour des risques de vents violents, de fortes pluies, d’inondations ou encore de neige-verglas.

17 départements en Orange pic.twitter.com/pTIhr4jxKO — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 17, 2023

Dans le détail, quatre font face à un risque de vents violents (Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées), en raison de la dépression Fien qui occasionne «un net renforcement du vent», précisent les prévisionnistes. Des rafales de vent allant jusqu’à 137 km/h ont été cette nuit enregistrées à Socoa (Pyrénées-Atlantiques), et des cumuls de pluie de 30 à 40 mm ont été relevés dans les Landes.

Les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, ainsi que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont concernés par une vigilance orange à la pluie et aux inondations. La Corse et le Var sont placés en alerte orange «vagues-submersion».

Enfin, l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, l'Yonne, le Cantal, la Lozère, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère sont en alerte «neige-verglas».