Grève contre la réforme des retraites : quelles alternatives pour se rendre au travail en région parisienne ?

Alors qu’une grève contre la réforme des retraites va avoir lieu ce jeudi 19 janvier à travers toute la France, les Franciliens auront du mal à emprunter les transports en commun pour se rendre au bureau. Par conséquent, d’autres alternatives s’offrent à eux pour aller au travail.

Un casse-tête qui se profile pour les Franciliens. A l’appel des syndicats, un mouvement d’ampleur contre le projet de réforme des retraites s’organise ce jeudi 19 janvier dans toute la France. En région parisienne, comme partout ailleurs, les travailleurs auront du mal à rejoindre leur poste de travail en raison des différentes perturbations qui vont toucher les transports en commun. Mais d'autres solutions sont possibles.

Covoiturage

La première solution consiste à privilégier le covoiturage. En effet, BlaBlaCar Daily, application dédiée au covoiturage domicile-travail, prévoit une hausse de 50% des trajets proposés par les conducteurs.

«Avec les risques de perturbations de grande ampleur qui pèsent sur les transports en commun, nous nous attendons à une forte mobilisation de la part de notre communauté pour s’entraider, aussi bien du côté des conducteurs que des passagers», a indiqué, dans un communiqué, Adrien Tahon, directeur France de BlaBlaCar qui prévoit un trafic normal sur l’ensemble de son réseau.

Les covoitureurs peuvent être doublement récompensés durant cette journée puisque, «en plus de l’aide apportée aux passagers en difficultés, ils pourront également être éligibles au Bonus Covoiturage» d’une valeur de 100 euros, en vigueur depuis le 1er janvier, comme l’explique BlaBlaCar.

VTC et moyens de transport en libre-service

Les Franciliens peuvent également avoir recours aux services de VTC. Toutefois, les prix devraient grimper. Du côté de Freenow, 1.500 chauffeurs de taxis actifs seront disponibles.

Contactée par CNEWS, la plate-forme assure s’être mise «en ordre de bataille pour mobiliser le plus largement possible [ses] chauffeurs partenaires afin d'assurer un maximum de disponibilité durant cette journée».

«Pour les VTC, le prix des courses suit une tarification dynamique en fonction de l'offre et de la demande, par conséquent, on peut s'attendre à une augmentation du prix des courses si la demande de trajets s'avérait supérieure au nombre de chauffeurs disponibles. Cela va donc beaucoup dépendre des besoins réels de déplacement des Franciliens, et du recours au télétravail notamment», nous indique-t-on.

Cette journée, qui s’annonce intense, est aussi l’occasion de ressortir son vélo ou de se tourner vers les véhicules, vélos et scooters en libre-service.

Possédant une importante flotte de véhicules en libre-service (trottinette, vélos, scooters et voitures en autopartage), Freenow a indiqué avoir mis en place pour la journée de jeudi le code promo «ENFREENOW» permettant de «donner un coup de pouce (valable sur 2 trajets et jusqu'à 2 euros par trajet) aux Franciliens et de les inciter à se tourner vers ses alternatives de mobilité. Ce dispositif est valable en région parisienne, mais également à Lyon, Marseille et Bordeaux», nous dit-on.

Les nouveaux utilisateurs pourront, à leur tour, profiter d’une remise de -50% pour leur premier trajet valable sur tous les moyens de mobilité de l’application avec le code «SUPERAPP10».

Le télétravail

Selon le site gouvernemental Service Public, «le salarié absent ou en retard à cause d'une grève des transports n'est pas en faute dès lors qu'il lui est impossible de se rendre au travail. Pour éviter de ne pas être rémunéré, le salarié peut, en accord avec l'employeur, recourir au télétravail si son emploi le permet».

Elargi depuis la crise sanitaire du Covid-19, le télétravail a permis à plusieurs entreprises de maintenir leur activité en respectant les protocoles sanitaires. D’après l’article L1222-11 du Code du travail, «en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés».

Espaces de coworking

Dernière solution : il s’agit des espaces de coworking. Le groupe IWG, une société multinationale spécialisée dans le coworking, a confirmé à CNEWS sa volonté de mettre à disposition de tous les travailleurs, pour la journée du 19 janvier, gratuitement ses 140 centres implantés en France, «dont la moitié se situe en Île-de-France».

«Les Françaises et Français empêchés d'aller au bureau pourront ainsi profiter d’un environnement professionnel adapté et proche de chez eux pour limiter les désagréments liés à ce jour de grève. Les espaces de travail seront disponibles gratuitement et accessibles ce jeudi 19 janvier, sous réserve d’une inscription préalable», nous assure IWG.