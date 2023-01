Sondage : 6 Français sur 10 se disent opposés à la réforme des retraites

A la veille d'une journée de grève contre la réforme des retraites, un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 18 janvier, montre que les Français sont majoritairement contre ce projet de loi, sans forcément soutenir les actions de blocage.

Manifestations, transports perturbés, écoles fermées : la journée de jeudi s'annonce mouvementée en France, en raison de la grève contre la réforme des retraites. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, diffusé ce mercredi 18 janvier, 61 % des Français s'opposent à ce projet de loi et pourraient donc venir grossir les rangs des protestataires.

Les efforts du gouvernement pour défendre ce qui est présenté comme un «projet de justice» n'ont donc pas convaincu le plus grand nombre. Seuls 38 % des interrogés soutiennent la réforme, tandis qu'1 % d'entre eux ne se prononcent pas.

D'après les résultats détaillés du sondage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les mécontents, à 67 % contre 56 %. Sans grande surprise, l'opposition au projet est la plus forte chez les plus jeunes, se hissant à 73 % chez les moins de 35 ans et même 76 % pour les 35-49 ans.

Le rapport s'inverse au-delà de 50 ans, avec une légère surreprésentation des personnes favorables à la réforme des retraites (51 %). La rupture est encore plus nette chez les 65 ans et plus, qui soutiennent le projet à 63 %.

Toutes les catégories socio-professionnelles se disent majoritairement contre le report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Les «contre» sont les plus nombreux parmi les CSP- (70 %), alors que l'avis des inactifs est bien moins tranché, avec 45 % de «pour».

Si l'on s'attache à la proximité politique des interrogés, la réforme des retraites fait l'unanimité contre elle à gauche, avec 77 % de «contre» au global. Du côté de La France insoumise, seuls 13 % des interrogés se disent favorables au projet de loi.

Il est intéressant de noter que le projet est encore plus soutenu par Les Républicains (72 %) que par le parti présidentiel lui-même (66 %). Le Rassemblement national n'est pas d'accord, avec une opposition franche de 77 %, tandis que les électeurs de Reconquête sont plus partagés, avec 44 % de «pour» et 53 % de «contre».

Paradoxalement, la part des Français soutenant les blocages liés à la grève de jeudi est bien moindre que celle des opposants à la réforme. En effet, 50 % des interrogés désapprouvent les actions prévues, dont 29 % de ceux qui se disent contre le projet du gouvernement.

Sur ce point, la scission s'opère à nouveau en fonction de l'âge des interrogés. Les moins de 35 ans sont favorables aux blocages à 65 %, avec un pic à 71 % chez les 18-24 ans, mais le chiffre tombe à 35 % du côté des plus de 50 ans. Les 65 ans et plus sont encore plus nombreux à désapprouver la grève, avec 74 % de «contre».

Le mouvement social est particulièrement suivi par les électeurs de La France insoumise (84 %), en cohérence avec leur opposition franche à la réforme. Les autres sympathisants de gauche sont un peu plus timides, avec 60 % de grévistes au Parti socialiste et 53 % chez Europe écologie-Les Verts.

Sans surprise, Les Républicains, fervents défenseurs de ce projet de loi, sont majoritairement contre (83 %) les blocages prévus jeudi. Là encore, ils surpassent même ceux qui soutiennent la majorité présidentielle puisque ces derniers désapprouvent le mouvement social à 73 %.

Affichant pourtant l'une des plus fortes oppositions à la réforme des retraites, le Rassemblement national est beaucoup plus tiède concernant la grève : les deux points de vue sont presque à l'équilibre, avec 53 % de «pour» et 46 % de «contre». Les électeurs de Reconquête sont eux aussi très divisés (46 % - 54 %).

Quoi qu'il en soit, la SNCF a prévu une circulation «très fortement perturbée» avec un TGV sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un TER sur dix en moyenne. Le métro parisien sera également réduit à l'essentiel, avec trois lignes fermées, dix autres ouvertes «uniquement aux heures de pointe» et un «risque de saturation» sur les trois dernières, selon la RATP.

Le trafic aérien sera aussi perturbé, tandis que les raffineries et les dépôts pétroliers sont appelés à cesser leurs activités pendant vingt-quatre heures. Dans les écoles la grève risque aussi d'être très suivie, avec notamment 70 % des enseignants du primaire concernés. Certains établissements devraient même être entièrement fermés, selon les syndicats.

En parallèle, les rues du pays devraient être investies par de nombreux manifestants, au nombre de 550.000 à 750.000, selon une note des Renseignements territoriaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi plus de 10.000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 3.500 à Paris.