SPA : plus de 44.000 animaux pris en charge en 2022

Un bien triste bilan. Dans un communiqué, la Société protectrice des animaux (SPA) a indiqué avoir pris en charge pas moins de 44.199 animaux abandonnés en 2022. Dans le détail, l’association a hébergé 27.940 chats, 13.373 chiens, 160 équidés et 2.726 nouveaux animaux de compagnie (NAC), que sont les lapins, les cochons d’Inde ou encore les gerbilles.

En ce qui concerne les adoptions, 41.186 animaux ont trouvé un nouveau maître, dont 26.024 chats et 12.646 chiens. Un nombre proche du record de 2019.

La SPA a déploré la recrudescence des abandons des NAC, en hausse de 34 % en trois ans. «Ces animaux "coups de cœur" sont l'incarnation même du combat contre l'animal-objet», a estimé la SPA, qui «milite pour que la loi sur la maltraitance animale, interdisant la vente en animalerie de chiens et de chats dès 2024, soit étendue à ces animaux».

La maltraitance animale en augmentation

L’année 2022 a également été marquée par une importante hausse des cas de maltraitance animale. En effet, la SPA a traité 23.800 signalements l’année dernière, soit une progression de 52 %. Pour lutter contre cette hausse, l’association a recruté plus de 250 délégués-enquêteurs afin de renforcer son maillage territorial et a ainsi sauvé 4.400 animaux maltraités. Elle a cependant regretté les peines «trop faibles à l’égard des délits commis». Seules des peines de prison avec sursis ont été prononcées en 2022, et ce malgré le renforcement des sanctions.

La SPA a également réalisé des sessions de sensibilisation à la protection animale auprès de la police nationale et de la gendarmerie. En tout, 3.000 agents ont été formés à la cause.