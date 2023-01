«Je défends la retraite à 60 ans, on en a les moyens», affirme Michel Onfray

«Je défends la retraite à 60 ans, on en a les moyens», a affirmé le philosophe Michel Onfray ce jeudi 19 janvier dans la Matinale de CNEWS.

«Je soutiens les gens qui souhaitent un départ à la retraite beaucoup plus tôt, moi je défends le départ à la retraite à 60 ans. On en a les moyens. L'argent existe, cela paraît évident», s'est ainsi exprimé Michel Onfray ce jeudi, jour de grande mobilisation sociale contre la réforme des retraites, évoquant «les bénéfices qui sont faits par les multinationales et les grandes entreprises». «A un moment donné, il faut partager», a-t-il lancé.

«Tout a changé»

Lui plaide pour retrouver le «sens du travail» dans notre société, expliquant que «tout a changé», qu'«il y a une évolution radicale». «Il faudrait que les hommes politiques pensent et réfléchissent mais ce n'est pas leur boulot. On devrait vraiment mettre des philosophes, des sociologues, des historiens, des syndicalistes sur ces sujets-là», afin de «réfléchir à «qu'est-ce que ça veut dire travailler aujourd'hui ?». Ce n'est plus du tout la même chose qu'il y a une cinquantaine d'années», avance le philosophe, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages.

Et de poursuivre : «on a changé de génération. Les jeunes aujourd'hui, même les plus diplômés, même des ingénieurs Bac + 8, ne voient qu'une seule chose : en faire le mions possible et vivre éventuellement avec des revenus de l'Etat. Il faut prendre ça en considération». En face, il prend son propre exemple, à 64 ans, Michel Onfray n'envisage pas de prendre sa retraite parce «le travail que je fais est épanouissant».

A l'opposé, il explique avoir deux copains d'école dans son village «dont les femmes travaillent dans des entreprises de congélation». Elles «travaillent à - 23 °C, 8 heures par jour, vous n'imaginez pas que ces femmes puissent aller jusqu'à 67 ans, ce n'est pas pensable», conclut-il.