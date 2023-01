Crise au PS : des vidéos troublantes alimentent les soupçons d’irrégularités

Alors que le Premier secrétaire sortant, Olivier Faure, a été déclaré vainqueur du Congrès du PS, son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol a contesté le résultat, dénonçant des «irrégularités» lors du scrutin. Des vidéos partagées par Philippe Doucet, ancien député du Val d’Oise et membre du Conseil national du parti, alimentent les soupçons.

Le Parti socialiste en pleine crise. Aussitôt le résultat du Congrès du PS consacrant la victoire d’Olivier Faure annoncé, son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol et ses soutiens ont dénoncé des «irrégularités graves et manifestes».

Dans un communiqué, le maire de Rouen évoque notamment «des scrutateurs expulsés des bureaux de vote, des refus de présentation de pièces d’identité, des urnes déplacées dans des pièces séparées et fermées». Contestant le résultat, il demande ainsi une réunion de la commission de récolement.

Des soupçons également pointés sur les réseaux sociaux. Philippe Doucet, ancien député du Val d’Oise, ancien maire d’Argenteuil et membre du Conseil national du PS, a ainsi posté sur son compte Twitter deux vidéos troublantes.

Sur la première, dans la section à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), on peut voir des policiers intervenir. «Je vous demande de sortir», indique une militante. Et Philippe Doucet de commenter : «La démocratie au PS à Pierrefitte made in Stéphane Troussel», président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et soutien d’Olivier Faure.

Une deuxième vidéo, à la section de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) cette fois, montre des militants s’enfermant dans une pièce avec l’urne. «Vous n’avez pas le droit de faire ça», répète à plusieurs reprises la personne qui filme la scène. «Vous n’avez absolument pas le droit de mettre l’urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé (…), c’est scandaleux», souligne-t-elle. Et de poursuivre : «l’urne a disparu de la salle, elle est dans une pièce fermée à clé, dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de la Courneuve, pour Olivier Faure».

«Des irrégularités massives»

Avant même la diffusion de ces séquences et l’annonce des résultats, David Assouline, sénateur de Paris et soutien de Nicolas Mayer-Rossignol, dénonçait sur Twitter des «irrégularités massives» ayant «commencé depuis 17h». «Nos contrôleurs mandatés pour surveiller ne sont pas admis dans les bureaux. Les contrôleurs d’Olivier Faure ne sont pas adhérents du PS, se disent membres de la NUPES. Des fausses adresses de bureaux de vote…», écrivait-il ainsi hier soir.

Des irrégularités massives ont commencé depuis 17h. Nos contrôleurs mandatés pour surveiller ne sont pas admis ds les bureaux. Les contrôleurs d’O.Faure ne sont pas adhérents du PS, se disent membres de la NUPES. Des fausses adresses de bureaux de vote… il faut que ça cesse vite — David Assouline (@dassouline) January 19, 2023

Pour l'heure, il n'était pas annoncé de réunion de la commission de récolement. La direction PS sortante a souligné qu'elle était réunie peu avant 5h en présence des représentants de Nicolas Mayer-Rossignol, qui «ont refusé d'examiner les résultats».

Selon ces derniers, Olivier Faure, a été proclamé vainqueur avec 50,83 % des voix, soit 393 suffrages de plus que son rival.