Défense : Emmanuel Macron annonce une enveloppe de 413 milliards d'euros pour les armées sur la période 2024-2030

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 20 janvier, l’augmentation d’un tiers de l'enveloppe allouée aux armées à l’horizon 2024-2030, qui s’élèvera ainsi à 413 milliards d’euros au total. Cette annonce s’est faite à l’occasion des vœux aux armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes, en fin de matinée.

Renforcer les moyens militaires. C’est la volonté qu’a exprimé le président de la République Emmanuel Macron ce vendredi 20 janvier, annonçant rehausser le budget des armées sur la période 2024-2030 à 400 milliards d’euros.

De retour d’Espagne et au lendemain de la grève contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron présentait en fin de matinée, ses vœux aux armées sur la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes.

Cette annonce intervient dans le cadre de la future loi de programmation militaire (LPM), se traduisant sur les «efforts du pays en faveur des armées» et «ces efforts seront à proportion des dangers, c'est à dire considérables», a déclaré le président, en ajoutant qu'«après avoir réparé les armées, nous allons les transformer».

L'Elysée a dans la foulée précisé qu'à cette somme s’ajouteront 13 milliards de cession d’infrastructures ou de vente de fréquences, soit 413 milliards d'euros au total.

Le budget du renseignement militaire revu à la hausse

Alors que la guerre en Ukraine commencée en février dernier continue de faire rage, ces derniers mois le gouvernement s’est rendu compte des failles de l’armée française en termes d’armements, d’effectifs mais aussi de prévention du danger.

Dans cette optique, Emmanuel Macron a également annoncé augmenter le budget du renseignement militaire de 60 %, sur la période 2024-2030.

De plus, le budget de la Direction du renseignement militaire (DRM) et de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) seront notamment doublés.

Depuis 2017 déjà, le gouvernement n’a cessé d’augmenter le budget de l’armée à hauteur de 36 %, passant de 32,3 milliards d’euros en 2017 à 43,9 milliards d’euros cette année.